On sudi, pleše, zabija s centra: Dobri duh Duje ima 'svoj đir' Dječaci i djevojčice u rasponu od 9 do 13 godina natječu se u 'Žutoj ligi'. To je košarkaška liga u Splitu kojom se djeca žele približiti sportu, a u zabavi im definitivno pomaže i trener/sudac Duje Kaliterna