On trpa kao na traci, a Bjelica za njega traži 10 mil. eura: Beljo srušio Slaven za kraj sezone

Nogometaši Istre 1961 od sezone su se oprostili domaćom pobjedom. U ogledu 36. kola Prve HNL Istra 1961 na domaćem terenu je svladala Slaven Belupo 3-1 (0-0).

Bila je to prva pobjeda Istre 1961 nakon 28. siječnja (Gorica), a između ta dva slavlja pulska momčad je ostvarila sedam neodlučenih rezultata i sedam poraza. Svi su golovi postignuti u nastavku susreta, a igrač utakmice bio je domaći napadač Dion Drena Beljo koji je dao dva gola. Još je jedan za Istru 1961 dodao Bande, a za goste Zvonarek.

U prvom poluvremenu se igralo otvoreno te su obje momčadi prijetile, no nekoliko dobrih pokušaja s obje strane nisu završavali pogocima.

Utakmica je prelomljena početkom drugog poluvremena. Prvo je Paracki napravio prekršaj na Mlinaru nakon kojeg je Dion Drena Beljo (19) u 48. minuti bio precizan s bijele točke za 1-0 domaćina. Bio je to 14. ligaški pogodak Belje ove sezone te je trenutačno treći strijelac lige. Već u 54. minuti je bilo 2-0 nakon pogotka Bandea koji je samo nekoliko trenutaka ranije promašio izglednu šansu.

Nastavile su se nakon toga nizati prilike na obje strane, a Istra 1961 je od 71. minute ostala s igračem manje nakon drugog žutog kartona Blagojevića. Pet minuta kasnije Slaven Belupo je smanjio na 1-2. Nakon što je Majkić obranio udarac Bogojevića na odbijenu loptu najbrže je reagirao strijelac Zvonarek. Dalje od tog jednog počasnog gola gosti nisu mogli, a u samom finišu su primili novi pogodak.

Zablistao je ponovno Beljo koji je ovaj put ispremiješao cijelu gostujuću obranu, postigao svoj 15. gol u sezoni i zapečatio pobjedu. To mu je bio i posljednji nastup za Istru jer odlazi. Stigao je na početku sezone na posudbu iz Osijeka kako bi se kalio, a na kraju je nadmašio sve osječke napadače. Veznjak Mihael Žaper najbolji je strijelac Osijeka sa šest golova i to najbolje govori koliko su napadači 'bijelo-plavih' bili sterilni ove sezone.

Beljo se vraća u Gradski vrt i upravo bi on mogao biti recept za rješenje golgeterskih problema. No, pitanje je hoće li sezonu dočekati u dresu Osijeka. Interes za njega je ogroman, žele ga njemački prvoligaši, neki su nudili i do šest miijuna eura, ali Nenad Bjelica je jasan. Deset ili ništa. Zasad nitko nije pristao na takve uvjete, no prijelazni rok još nije ni počeo i ovog ljeta mogla bi biti velika pomama za osječkim draguljem.

Od prije je bilo poznato kako Istra 1961 sezonu završava na devetom, a Slaven Belupo na sedmom mjestu.

U nastavku dana još će utakmicu ovog kola odigrati Lokomotiva i Šibenik, dok ligaška sezona završava subotnjim susretima Rijeke i Hrvatskog dragovoljca, Gorice i Osijeka te za sam kraj Dinama i Hajduka.

Nakon svega još će se 26. svibnja odigrati finale Kupa na Poljudu između Hajduka i Rijeke.



Najčitaniji članci