On zna sve o Dinamu: I José Mourinho molio me za pomoć

Najveći profesionalci u Dinamu su Dilaver i Olmo. Njih uvijek zanima nešto više, uvijek žele znati što više podataka o suparniku, ali i drugi su igrači veliki profesionalci, kaže Jasmin Osmanović (30), analitičar Dinama i jedan od važnijih ljudi u timu Nenada Bjelice.

Riječ je o članu stručnog stožera kojeg nema u medijima, a koji svoj posao obavlja na visokoj razini. Ovaj 30-godišnjak prošao je omladinski pogon Slatine, tamo okusio i čari seniorskog nogometa, a onda 2006. godine upisao Kineziološki fakultet u Zagrebu.

- Već tijekom fakulteta sam pokazivao interes prema ovom poslu, zanimale su me skauting analize. U sklopu Erasmus programa jedan semestar sam proveo u Bratislavi, pa se po povratku prijavio za volontiranje u NŠ Dinama. Na razgovoru nas je bilo 80-ak, a ja sam se svojim razmišljanjem uklapao u njihovu filozofiju rada, tako dobio priliku u Dinamu. Tih se dana počela širiti priča s analitikom, Hrvoje Jozak je u klubu za to trebao još dva čovjeka, tu smo stigli Josip Tomaško i ja. Radio sam s kategorijama od pionira od juniora, ali to su bila drugačija vremena.

Kako to mislite?

- Danas u analitici koristio Wyscout i InStat programe, dok se prije sve radilo ručno. Tih mi je dana za analizu jednog poluvremena trebalo i do osam sati, a danas kompletnu utakmicu odradim za recimo tri i pol sata.

Dinamo, kao i brojni klubovi, uvijek snima svoje utakmice, time se bavi Osmanović. A zašto se klubovi ne žele pouzdati u televizijske snimke?

- Mi utakmice snimamo iz širokog kuta, želimo da su nam u kadru svi igrači. I u svakom trenutku želimo znati kako nam igrači stoje na terenu. Televizijske snimke nam to ne omogućuju, kako zbog manjeg broja igrača u kadru, tako i učestalih repriza, zbog kojih mi ne vidimo sve detalje u igri.

Otkad ste u stožeru prve momčadi?

- Od 31. srpnja 2018. godine. Moj prethodnik Hrvoje Jozak je dobio priliku otići u Kuvajt, a ja sam se tog jutra vozio na more kada su počeli stizati pozivi sportskog direktora Marijana Vlaka, pa i Nine Bule koji me preporučio Nenadu Bjelici. Već sam bio na Bosiljevu, na moru me čekala djevojka Antonija, a onda smo se jedan dan okupali u Novom Vinodolskom i već sljedeći bili u Zagrebu. U Dinamu sam osam godina, imao sam želju iskoračiti, biti dio prve momčadi. Čim su me zvali znao sam kako je to - "to", kako je sada moje vrijeme. S oduševljenjem sam prihvatio poziv u prvu momčad, i danas s velikim užitkom snimam svaki trening ili utakmicu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Koliko ste treninga i utakmica Dinama snimili ove sezone?

- Mi snimamo svaki trening, pa i svaku utakmicu. Svi video-materijali spremljeni su kod mene, uskoro ćemo ih ubaciti i na klupsku bazu. I tako ćemo u svakom trenutku moći pristupiti bilo kojem treningu s dvominutnim videom iz cijele sezone. Imamo snimljenih i 50-ak utakmica.

Kakvo je bilo vaše prvo skautiranje nekog suparnika? Jeste li u tim trenucima imali tremu ili pak osjećali strah da nešto slučajno nećete vidjeti?

- Ne, nisam imao tremu, a prvo skautiranje sam ove sezone odradio s Ninom Bulom kada smo išli gledati Young Boyse. Mi za vrijeme utakmice gotovo da nismo niti pričali, svatko je želio steći svoj dojam o toj momčadi. Igralo se u Luzernu, Young Boysi su slavili 4-2, a mi nismo imali dobar kut gledanja, bili smo smješteni iza korner zastavice. Svatko je stvorio svoju sliku o Young Boysima, a u kasnijem smo razgovoru vidjeli da je to sve vrlo slično.

Skautirate li ponekad samo jednog suparničkog igrača?

- Da, nekada u sklopu grupne analize izdvojimo nekog pojedinca, najčešće suparničkog napadača. Često znam Dilaveru i Theophileu putem WeTransfera poslati video protivničkog napadača, oni ga pogledaju, pa još i popričamo o nekim detaljima oko njega. A poslije grupnih analiza ostanem s golmanima i njihovim trenerom Čavlinom, pa gledamo kako suparnici izvode slobodne udarce, penale...

A što ako neki igrač niti ne pogleda video koji ste mu poslali?

- Haha, sve je moguće. Ja dobijem na e-mail potvrdu jesu li oni "downloadali" sve te podatke. Naravno, mogu ih oni skinuti, pa i ne pogledati, ali ovako bar znam da su se potrudili i skinuli ih. Ne, još nikada mi se nije dogodilo da neki igrač nije "downloadao" podatke koje sam mu poslao. Kako bi reagirao da se to dogodi? Haha, po poslao bi tom igraču poruku da ga skine i pogleda.

Jasmin Osmanović kaže kako neki igrači sami ponekad vole skautirati suparnika...

- Da, igrači često vole sami pogledati cijelu utakmicu nekog suparnika, dobiti svoj dojam o momčadi. To često rade Olmo, Majer, Gojak..., a onda opet glavnu analizu napravimo zajedno.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dođe li nekada do vas neki igrač i sam se raspita o nekom suparničkom pojedincu?

- Da, ima i toga. Evo, Dilaver se prije utakmice s Astanom puno raspitivao o njihovom napadaču Kabanangi. Pitao me mogu li mu poslati ili reći nešto više o njemu. Naravno da jesam, ali najbolji dojam i on sam dobije kada pogleda njegov video. Emir Dilaver je veliki profesionalac, ali u tome napreduju i mlađi igrači. Stojanović me jednom pitao nešto slično, a nama u stožeru se sviđa ta njihova inicijativa, znači da je igračima stalo i žele slučajnosti svesti na minimum.

Je li bilo slučaja da je netko prilikom grupne analize suparnika nezainteresiran? Da vas ne sluša, već tipka po mobitelu?

- Haha, mobiteli su u to vrijeme zabranjeni. Igrači su koncentrirani, ali ta analiza ne smije trajati dugo, tek do četiri minute po fazama igre. I ako netko slučajno izgubi fokus, trener je tu da ga upozori. Ne želimo s igračima raditi dulje analize, teško da oni mogu držati toliku koncentraciju.

Razlikuje li se priprema za utakmicu s Rudešom, u odnosu na dvoboj s Benficom?

- Ne, nama je svaka priprema ista. Igračima usađujemo da nam je bitna svaka utakmica, to nije klišej, već želimo da kroz naše razmišljanje shvate kako je to doista tako. Ja osobno sve radim na isti način, pomno pogledam zadnjih pet utakmica suparnika, izvlačim iste parametre, sve jednako.

Danas ste s 30 godina u stručnom stožeru Dinama, gdje se vidite u budućnosti?

- Cilj mi je još dugi niz godina raditi posao koji volim, biti s ljudima uz koje danas uživam. Ovdje su oko mene pravi dečki i vrhunski profesionalci, a Nenad Bjelica i od svih nas izvlači najbolje. Gdje se vidim u budućnosti? Haha, nadam se s ovim stožerom u Real Madridu.

Postoji li neka stvar koju niste do sada uočili kod suparnika? Što si do sada najviše zamjerate?

- Ma uvijek si mislim tijekom igre, 'možda ovo nisam vidio', ali to je normalno. Uvijek može bolje, ali još ništa nismo kardinalno pogriješili. Joj, bio je taj Fenerbahče u Istanbulu. Uvijek na klupi imamo nacrtane prekide suparnika, a ja sam ih prije te utakmice odnio sa sobom na tribinu. Igrači izlaze na teren, a mene zove Bule gdje su prekidi. Kiša nije mogla biti veća, tribina viša, a ja trčim s nacrtanim prekidima prema klupi kako bi ih oni imali za vrijeme utakmice, haha.

Dinamo je ove sezone pomogao i - Joseu Mourinhu...

- Mi smo ispali od Young Boysa, pa su oni u grupnoj fazi Lige prvaka dobili Man. United. Meni se tada javio video-analitičar Man. Uniteda s porukom Josea Mourinha u kojoj nas moli naše snimke obje utakmice s Young Boysima. Mi smo im to poslali, oni se nam se korektno zahvalili. Valjda se nisu željeli javiti njima, ipak su igrali međusobno.

A zanimljiva je i priča s Arsenalom...

- Tada smo s njima igrali Ligu prvaka, ja sam bio u vezi s njihovim video-analitičarom. Malo smo razmjenjivali podatke, gledali što oni rade, pa što mi radimo. I pita mene njihov čovjek koliko se nas u Dinamu bavi time. Ja mu kažem - jedan. Njemu ništa nije bilo jasno, pa me pitao još jednom. Ja mu opet ponovio - jedan. Čovjek je bio u šoku, kod njih se time bavi 12 ljudi.

Jasmin Osmanović tvrdi...

- Analitika je pomoćno sredstvo za pripremu utakmice. Ja si ne uzimam na važnosti niti za pravo da sam ključan dio cijele priče, moj je posao tek prenijeti određene informacije stručnom stožeru i igračima. Pa ako time pomognem Dinamu i jedan posto, ja sam sretan. Za kraj moram spomenuti dečke iz akademije i B momčadi, Marka Novaka i Mihaela Minđeka koji se isto bave analitikom, oboje se pokazuju velikim potencijalom, mi smo velika pomoć jedni drugima - završio je Osmanović.