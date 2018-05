Ona je Bamba, stiže u Premier ligu i već je oduševila navijače

Uh, sad sam supruga igrača iz Premier lige, zar ću se morati i šminkati za odlazak u trgovinu, pitala se supruga braniča Cardiffa Sola Bambe, Chloë, nakon što je njen dragi s Cardiffom izborio ulazak u Premier ligu.

Našalila se, kako je engleski mediji zovu, 'glamurozna Chloë', i oduševila sve koji je prate na društvenim mrežama. A oni koji je do sada nisu pratili, nakon što su njene fotografije izašle u medijima brzo su pohrlili na Instagram profil bujne WAGS-ice. I nisu zažalili jer Chloë je prije svega duhovita i zabavna, a na odmet nisu ni golišave fotografije kojima časti prijatelje na Instagramu.

FML. Now I’m a premiership WAG does it mean I’ll have to put make up on to go to Tesco?