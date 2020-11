Bilo je to po\u010detkom 1997. godine\u00a0kada je Portugalac igrao u omladinskom pogonu Sportinga iz Lisabona i sam je priznao nekoliko puta da je to bilo jako te\u0161ko razdoblje za njega. \u017divio je u jako te\u0161kim uvjetima i to bez obitelji koja je ostala u Madeiri, njegovom rodnom mjestu.

- I dalje se smijem radi svega toga. Rekla sam sinu koji mi prvo nije vjerovao jer mu je bilo te\u0161ko zamisliti da je njegova majka davala Ronaldu hamburgere. Moj mu\u017e ve\u0107 je znao za to jer je nekoliko puta dolazio po mene na posao i znao je vi\u0111ati Cristiana - rekla je Paula.

Ronaldo je rekao da bi volio da radnice McDonalds'a do\u0111u kod njega na ve\u010deru kako bi im se odu\u017eio, a Paula je poru\u010dila kako \u0107e rado prihvatiti poziv.\u00a0

- Prva stvar koju \u0107u mu re\u0107i bit \u0107e hvala, a onda \u0107emo razgovarati i prisjetiti se pro\u0161lih vremena - ka\u017ee Paula Leca.

Druga \u017eena koja je hranila Portugalca bila je Edna, no Paula ka\u017ee kako s njom vi\u0161e nije u kontaktu i ne zna gdje se ona nalazi.

Rasplakao se u intervjuu

Tu pri\u010du i mnoge druge Ronaldo je otkrio u emisiji Piersa Morgana gdje je pri\u010dao o svom \u017eivotu i svemu \u0161to je pro\u0161ao. Do\u0161ao je na intervju misle\u0107i da \u0107e biti zabavno, a onda mu je potekla suza.\u00a0Britanski voditelj mu je pokazao video u kojemu njegov pokojni otac s ponosom pri\u010da o njemu.\u00a0Portugalac nije mogao zaustaviti suze kada je ugledao Josea Dinisa Aveira na ekranu.

U kratkom videu Jose govori o sinu i njegovim postignu\u0107ima dok stoji na ulazu u ku\u0107u. Ronaldo je bez oca ostao kada je imao samo 20 godina. Umro je od zatajenja jetre koja je bila posljedica alkoholizma. Bilo je to 2005., a Dinis je imao 52 godine. Ronaldov otac je bio vojnik, a obolio je od PTSP-a nakon \u0161to je bio u ratovima u Mozambiku i Angoli.

- Nikada nisam vidio ovaj video. Nikada ga nisam vidio. Ne mogu vjerovati - rekao je Ronaldo kroz suze.

- Mislio sam da \u0107e intervju biti smije\u0161an, nisam o\u010dekivao da \u0107u plakati. Nikada nisam vidio ovaj video. Nemam pojma otkud vam... Moram ovo pokazati obitelji. Stvarno nisam puno poznavao svog oca. Bio je alkoholi\u010dar. Nisam s njim mogao razgovarati. Nismo imali niti jedan normalan razgovor. Bilo je te\u0161ko - ispri\u010dao je Ronaldo.

Voditelj\u00a0Piers Morgan\u00a0ga je pitao zbog \u010dega\u00a0je najtu\u017eniji.

- Nije me vidio kada sam postao najbolji na svijetu, kada sam primao nagrade. Nije vidio \u0161to sam postigao. \u010citava je obitelj to vidjela, majka, bra\u0107a, \u010dak i najstariji sin. Ali otac, on nije vidio ni\u0161ta - rekao je.

Ponosni otac

Ronaldo je odrastao prakti\u010dki samo s majkom. I danas, kada ima svoju vlastitu obitelj, nevjerojatno je povezan s njom. Dolores u\u017eiva brinu\u0107i se za \u010detvero unu\u010dadi, a najvi\u0161e vremena provodi s najstarijim Ronaldovim sinom\u00a0Cristianom Juniorom\u00a0(10). Portugalac je otac jo\u0161 dvoje blizanaca -\u00a0Eve Marije\u00a0(3) i\u00a0Matea\u00a0(3), a najmla\u0111u\u00a0Alanu\u00a0(2)\u00a0je dobio u vezi s Georginom Rodriguez (26).

- Georgina mi je puno pomogla. Ona je majka moje djece, jako je volim. Ona mi je prijateljica. Puno razgovaramo. Otvorio sam joj svoje srce, a ona je meni otvorila svoje. Jednog dana \u0107emo se ja i Georgina sigurno vjen\u010dati. To je i velika \u017eelja moje majke - otkrio je Ronaldo koji obo\u017eava provoditi vrijeme sa svojom obitelji.

Nikada nije imao pravi odnos s ocem, a to je ono \u0161to ga i danas boli. To ne mogu zalije\u010diti ni silni milijuni, nikakvi automobili i marke, ma ni \u010detvorica za\u0161titara. To je bol koju nosi cijeli \u017eivot, a poku\u0161ava je zalije\u010diti daju\u0107i svojoj djeci ono \u0161to on nikada nije imao. Oca koji \u0107e biti heroj svome djetetu.