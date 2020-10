Hajduk je dobio predsjednika s mudima, sad ih moraju pronaći igrači i svi ostali ljudi u klubu...

Kad čovjek promisli da ne može gore, igrači Hajduka ga iznenade. U listopadu nisu dobili nijednu od tri utakmice, a pobijedili su ih dva fenjeraša, Šibenik i Istra. Oni su veći krivci za poraz nego Vukas, Kepčija, Stanić.

<p>Niste imali prilike gledati utakmicu Hajduka i Istre? Niste jedini, a niste Bog zna što ni propustili. Ovakvih ste se utakmica, ako ste navijač Hajduka, nagledali u zadnjih nekoliko sezona. I sve stane u nekoliko redaka novinskog izvješća. Jalova dominacija Hajduka, nekoliko propuštenih polu prilika, propušteni kazneni udarac, i onda šok u zadnjim minutama utakmice, jeftino primljeni gol i tri nova prosuta boda. Zastanite za trenutak i razmislite koliko ste puta ovaj scenarij odgledali na tribinama Poljuda, nekog drugog HNL stadiona, putem TV prijenosa, ili kao večeras, odslušali putem radija... </p><p>Vrlo često se klubovi žale na ubrzani ritam odigravanja utakmica srijeda – subota, no Hajduka je zadesio drugi problem, problem nedostatka utakmica. Što zbog reprezentativne stanke, što zbog odgode utakmice protiv Lokomotive koja je imala veliki broj zaraženih igrača, Hajduk je uoči gostovanja u Puli odigrao svega dva prvenstvena ogleda u mjesecu listopadu. Gostujući poraz kod Gorice 2-1, a onda i poraz na Poljudu od Šibenika 1-0. Na Aldo Drosini samo su nastavili u istom ritmu ovog crnog listopada, upisali su treći poraz za redom.</p><p>Kako god okrenuli, s Hajdukom ove sezone ništa ne valja, ne valja ni kad je ubrzani ritam, ne valja ni kad je usporeni, nikako na zelenu granu... Novo posrtanje i nova tri prosuta boda i tri uzastopna poraza u listopadu otvaraju mnoga pitanja o kojima je jučer govorio novi predsjednik Lukša Jakobušić. Naravno, odmah će se postaviti pitanje statusa trenera Harija Vukasa, svakako i sportskog direktora Ivana Kepčije i savjetnika Marija Stanića, no ma kolika je njihova krivica, a velika je jer su oni kupovali i slagali momčad, još je veća krivica onih koji su upisali poraz na terenu – igrača! </p><p>Uoči gostovanja na Poljudu Šibenik je bio na dnu ljestvice, no uspjeli su slaviti protiv Hajduka i predati fenjer Istri. A Istra je ponovila isto, i oni su kao fenjeraši slavili protiv Hajduka. Ako ovim igračima Hajduka treba trener, sportski direktor i savjetnik, da ne spominjemo sve ostalo popratno osoblje, da pobjede dva fenjeraša, onda se i te kako trebaju zapitati u što su potrošili svoje najbolje godine, i od čega će živjeti u starosti. Ako ovako nastave igrati, od nogometa sigurno neće. Pisali smo jučer kako je Hajduk, napokon, dobio 'predsjednika s jajima', sad ih još samo negdje moraju pronaći i svi ostali...</p>