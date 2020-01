Onana: Jedan klub me nije htio dovesti zato što sam tamnoput

Kamerunski golman Andre Onana (23) već neko vrijeme briljira u Ajaxu i ruši ružne stereotipe o tamnoputim golmanima. Neki smatraju da su tamnoputi golmani lošiji, a upravo se na takve nepromišljene formulacije osvrnuo Onana.

- Shvatio sam da nije lako tamnoputom golmanu stići do vrha. U mojoj prvoj seniorskoj sezoni u Ajaxu stigli smo do finala Europske lige. Nakon tog finala razgovarao sam sa zainteresiranim klubom, ali oni su me odlučili ne dovesti jer bi njihovi navijači teško prihvatili tamnoputog golmana. Nije da me nisu doveli zbog manjka kvalitete, smatram to komplimentom - obrazložio je Kamerunac koji je jedan od omiljenih nogometaša u redovima "kopljanika".

Foto: Paul Terry/PA Images/PIXSELL

Unatoč svim Uefinim i Fifinim kampanjama, rasizam je i dalje duboko ukorijenjen u nogomet.

- Rasizam je prisutan. Moram se nositi s tim na gotovo svim gostujućim utakmicama, ali o tome ne pričam. Ponosan sam što sam tamnoput i neću napuštati igru zbog rasističkih povika jer rasisti to žele - pojasnio je.

Usporedio je tamnopute i bijele golmane.

- Ne vidim razliku između bijelih i tamnoputih golmana. Oni su isti - oni griješe. Pogriješim i ja, svatko griješi. Tamnoputi golmani moraju se dobro pripremiti jer nama je teže. Nemamo puno tamnoputih golmana na vrhu i ljudi imaju predrasudu da tamnoputi golmani nisu sigurni, da rade previše pogrešaka - rezimirao je Onana.