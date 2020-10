Onesta: Dinart, oslobođeni rob! Sada ne stavljaj lance igračima

Ja sam taj koji Dinartu predao mjesto izbornika. Zar mislite da bi nas dvojica imali toliko uspjeha da sam ja rasist ili imam bilo kakav animozitet prema njemu, kaže Claude Onesta

<p>Puknuo je žešći skandal u francuskom rukometu, cijelom sportu zapravo. Bivši izbornik <strong>Claude Onesta</strong> (63) u posveti svoje knjige nekadašnjem igraču i nasljedniku na klupi reprezentacije, <strong>Didieru Dinartu</strong> (43), čovjeka je nazvao - robom.</p><p>Radilo se o privatno upućenom slobodnom izražavanju koje je postalo javno pa sablaznilo svijet rukometa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinart na press-konferenciji</strong></p><p>- Didier, rob koji je imao najviše koristi od svojeg oslobođenja... Nadam se da sada svojim igračima neće staviti lance - napisao je Onesta i zgrozio javnost.</p><p>Onesta je na klupi Les Bleusa osvojio 12 medalje na najvećim mogućim natjecanjima, trostruki je svjetski i europski te dvostruki olimpijski prvak. Mi Hrvati to znamo predobro. Nitko nam nije toliko puta oteo zlato ili postolje, nijednu drugu himnu nismo toliko puta umjesto Lijepe naše slušali kao Marseljezu.</p><p>Od tih 15 godina kolosalnih francuskih trijumfa, 11 su Dinart i Onesta proveli zajedno, kao trener i igrač, a Dinart je 2016. preuzeo izborničku ulogu od Oneste koji je postao generalni menadžer reprezentacije i šef Nacionalne sportske agencije.</p><p>- Ljudi, privatno sam napisao posvetu čovjeku koje sam ja dao ključeve raja i predao mu reprezentaciju. Pa zar mislite da bi nas dvojica, da imam i najmanji animozitet ili neke rasističke osjećaje prema Dinartu, napravili to što smo napravili za Francusku, pa zajedno i individualno u karijeri dospjeli ovako daleko?! - obratio se Onesta rukometnoj javnosti.</p><p>Dinart pak objašnjava zašto je šutio četiri godine i tek sad rekao što mu je još 2016. napisao Onesta te kako se zbog toga osjećaju on i njegova obitelj.</p><p>- Svi mi znamo da je Onesta svjestan kako su te riječi pune nepoštovanja te da su duboko povrijedile i mene i moju majku, a do temelja šokirale sve koji me znaju. Da sam o tome javno progovorio kad se dogodilo, dobio bih 'crveni karton' kao novi izbornik - rekao je Didier Dinart.</p><p>Neki sumnjaju kako je prašina namjerno podignuta usred izbora za novog predsjednika Francuskog rukometnog saveza.</p><p>- Nemaju izbori veze s ovim. Onesta uopće nije kandidat, a za ovu priču nebitno je koga on podržava ili ne. Ali ako se pokrene javna i demokratska debata o zlu rasizma, utoliko bolje - kaže Dinart.</p><p>Ne želi Onestu povlačiti po sudu, a u razgovoru za Le Parisien na izravno pitanje 'Mislite li da je Claude Onesta rasist?' odgovara:</p><p>- Prepuštam svakome da donese svoj osobni sud, ali sigurno je da su njegove riječi u najmanju ruku upitne, osim što su neoprostive i neobranjive. Valjda je dosta toga da se prema ljudima referiramo prema njihovom religijskom, etničkom ili kulturnom identitetu?! - zaključio je Didier Dinart.</p>