'Oni koji su čekali da ode... E, pa morat će još malo pričekati'

Dan nakon što je potopio Real Sociedad volejčinom za 3-1 i dvije asistencije, španjolski mediji slave Luku Modrića. Kako lako je doći od zvijezde do pokojnika i obratno.

S fantastičnim volejem i dvije asistencije, kapetan hrvatske reprezentacije ponovno je zarobio naslovnice španjolskih medija. Marca, Mundo Deportivo, As... Nema tko nije pisao o Modriću u Španjolskoj.

Marca je bila najkonkretnija i poentirala je onako kako treba. Dotakla se svih onih koji su zazivali Modrićev odlazak iz Real Madrida.

- Osvajač Ballon d'Ora prošle godine pomogao je svojoj momčadi da okrene dvoboj u svoju korist naročito zbog njegove predivne igre. Oni koji su željeli da Modrić ode, ipak će morati pričekati još neko vrijeme - pisala je Marca.

MARCA: High note! Madrid reacted to failing behind from Ramos' error as they keep pace with Barca. Bale returns but is whistled by the home fans.



AS: Modric returns to form with the winning goal. Bale also makes his Real comeback despite whistles, he impressed in closing stages. pic.twitter.com/r93XFFHdxk