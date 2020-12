Ustali ste se na krivu nogu i niste baš raspoloženi? Posvađali ste se s nekime ili ste malo više pojeli ovih dana? Eh, onda vjerojatno baš i nećete briljirati.

Možda zvuči banalno, ali ovo su problemi s kojima se svakodnevno susreću skakači u skijaškim skokovima. Za neke je to najzahtjevniji, najteži i najopasniji sport, a za neke su oni najosjetljiviji i najlabilniji sportaši.

Dok mi uživamo u francuskoj salati i odojku u toplini našeg doma za vrijeme blagdana, oni lete nebom brzinom većom od 90 km/h. Ma kakav odmor, za njih tek sad počinje najvažnije razdoblje u godini. A za nas ono doba kada se siti zavalimo u kauč i gledamo njihove letačke sposobnosti.

Danas u Oberstdorfu od 16 i 25 (HRT 2) kreće prva postaja legendarne po redu 69. Novogodišnje turneje. Skije su nabrušene, linija stesana, kombinezoni složeni i samo se čeka spuštanje niz liticu i skok.

No tko je 'izmislio' skijaške skokove? Pa tko drugi nego Skandinavci. Nastali su u norveškom Morgedalu oko 1810. godine kada su skakači skakali s odskočišta koje je bilo napravljeno od nabacanog snijega. U početku su letjeli 15-20 m, a toliko je u međuvremenu evoluirao taj sport da danas natjecatelji skaču i preko 250 metara. Svjetski rekord postavio je Austrijanac Stefan Kraft koji je skočio 253,5 m u Vikersundu, a da malo bolje dočaramo, riječ je o dužini dva i pol nogometna igrališta. Postoje tri vrste skakaonica, 90-metarska, 120-metarska i ona najveća, od 185 metara, a to više nisu skokovi, već skijaški letovi.

Skakači se natječu u Svjetskom kupu, ali turneja četiri skakaonice ili Novogodišnja turneja, kako hoćete, je nešto posebno. Možete vi dominirati tijekom sezone, osvajati prva mjesta i rušiti rekorde, ali ovo natjecanje nosi nešto potpuno drugo. Ulog je puno veći, pritisak ogroman, a kako je blagdansko razdoblje, vas gleda više od stotinu tisuća ljudi diljem svijeta. Razlika u prvih 30 skakača nije u znanju, već u glavi. Komu je sve sjelo na svoje mjesto, on će taj dan briljirati. Veliki utjecaj ima i vjetar. Poželjan je onaj u prsa jer će učiniti let dužim, a onaj u leđa će vas brže prizemljiti prema tlu. Ako je on kojim slučajem jači od 2 m/s, utrka se prekida.

No ne samo to. Skijaši skakači su najosjetljiviji sportaši. Nešto je do njih samih, a nešto i do ovog sporta koji nosi strašan pritisak. Sjedite sami gore u startnoj kućici, temperatura je ispod ništice, ispred vas je ogromna skakaonica i beskonačno nebo. Hoćete li pasti i ozlijediti se, hoćete li podbaciti i razočarati sve ili hoćete li pak odnijeti svu slavu. Brojna pitanja se vrte i tako stalno. Svaki skok, svako natjecanje. A tu psiha pati. Prevelike su oscilacije između utrka i natjecanja, a primjer je i naš susjed Slovenac Peter Prevc koji je prije nekoliko godina bio na vrhu, a poslije toga se utopio u prosječnost.

Ako želite vrhunski rezultat, baš sve mora biti savršeno. Od vašeg raspoloženja, vaše forme, vremenskih uvjeta do vaših kilograma. I da. Zašto su tako mršavi? Da nisu, ne bi ni mogli baviti se ovim sportom.

Više izgledaju pothranjeno nego mršavo, a neki od njih pate i od anoreksije. Ne smiju imati više od 50 kilograma, a prosječna visina je 173 cm.

- Najveći problem im je prehrana. Kako bi letjeli daleko moraju biti visoki i mršavi, pa moraju paziti na svaku kaloriju. Zato može doći do izgladnjivanja, čak i bulimije te anoreksije, pogotovo ako nemate prave stručnjake pored sebe - rekao je Igor Blažinčić , kondicijski trener i specijalist za prehranu sportaša.

Upravo zbog ovakvih problema mnoge ikone ovog sporta su se odale drogi i alkoholu. Legendarni Finac Matti Nykänen, koji je preminuo prošle godine, i Slovenac Primož Peterka su svoju duševnu bol liječili u alkoholu, Andreas Goldberger u drogi, a legendarni Nijemac Sven Hannawald je zbog svega završio na psihijatriji.

Zato je jako teško rušiti rekorde. Primjerice, Hannawald, kojemu je to pošlo za rukom 2002. godine, je do 2018. bio jedini koji je pobijedio u Oberstdorfu, Garmisch Partenkirchenu, Innsbrucku i Bischofshofenu. Tada je Kamil Stoch napravom nemoguće i izjednačio se s Austrijancem, a 2019. godine je taj podvig napravio Japanac Ryoyu Kobayashi koji je ove sezone i najveći favorit za novu titulu na Novogodišnjoj turneji.

A što kada prođe zima i kada se otopi snijeg? Skakači moraju kroz cijelu godinu držati formu, a postoje natjecanja i tijekom ljeta. Skaču u skijama, a umjesto snijega ih pri doskoku dočeka umjetna trava koja se povremeno zalijeva. No veliki problem je kada su vrućine, a vi na sebi imate odijelo debljine 5 cm. Nije baš ugodno, zar ne?

Ovo je jedan od najopasnijih sportova i stoga ne čudi što je riječ o najosjetljivijim sportašima, uvijek vam je glava u torbi, a i najmanje sitnice mogu odlučiti hoćete li se čitavi vratiti u hotel. I zbog toga su posebni. Blagdani su postali bez njih nezamislivi, njihovi letovi po nebu dio su blagdanskog ugođaja, a uz to su nam primjer svima. To su ljudi koji pomiču granice i dokazuju nam da je sve moguće. Ljudi koji lete iliti ljudi ptice.

Bodovanje

Cilj je preskočiti što veću udaljenost, no suci uz to ocjenjuju i stil skakača. Potrebno je prikazati što bolju tehniku pri skoku i siguran doskok. Ukupni bodovi se izračunavaju po duljini skoka te zbroju srednje tri ocjene petero sudaca, od kojih svaki može za stil dodijeliti maksimalno 20 bodova. Svaki skakač ima tri skoka, jedan probni i dva koja se ocjenjuju. Kod skakanja se koristi V-tehnika. Tada skakač drži skije u 'V' položaju, pri čemu su repovi skija skupljeni, a vrhovi odvojeni. Skije služe kao krila kod ptica, a let se produži za oko 10 posto u odnosu na stil paralelnih skija koji su skakači koristili do 1990. godine. U odnosu na ostale zimske sportove, skije su ovdje šire i duže. Prosječna dužina im je između 260 i 275 centimetara, metar više od skijaša.

Nagradni fond

Primanja su slična kao i u skijanju. Kako siješ, tako ćeš i žeti. Tko je u vrhu, on lijepo može zaraditi, a tko pak pliva u prosječnosti... 'teško će se kruha najesti'. U Svjetskom kupu prvo mjesto donosi 10 tisuća franaka, a na Novogodišnjoj turneji je svota puno veća. Pobjedniku pripada 55 tisuća eura, a uz to dobije i 17 tisuća eura bonusa. Drugo mjesto donosi 27,5 tisuća eura, a treće 13,5 tisuća eura.

Gdje se sve skače?

Novogodišnja turneja četiri skakaonice kreće prvo u Njemačkoj. Skakači se 28. prosinca natječu u Oberstdorfu na stazi Schattenbergschanze, nastavlja se 1. siječnja u Garmisch Partenkirchenu na stazi Große Olympiaschanze. Karavana se potom 3. siječnja seli u Austriju u Innsbruck na stazu Bergiselschanze, a kraj turneje je u Bischofshofenu (Paul-Ausserleitner-Schanze)

Aktualni pobjednik

Poljak Dawid Kubacki je prošlogodišnji pobjednik turneje, a najviše puta ju je osvojio legendarni Janne Ahonen (5). Tko ima najviše nastupa? Ne trebate dvaput pogađati. Legendarni Japanac Noriaki Kasai (47) koji ima čak 28 nastupa, ali ove godine ga nećemo vidjeti jer se nije uspio kvalificirati.