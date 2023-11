Opet nas podcjenjuju, ali samo dajte! Hrvatska je tek deveti favorit za osvajanje Eura...

Igrači su odjenuli već pripremljene slavodobitničke majice. Sa zvučnika se orila Lijepa li si dok je vatromet prekrio nebo iznad Maksimira. Luka Modrić raširio je osmijeh od uha do uha. Veselio se kao dječarac koji ide na svoje prvo natjecanje, a ne deveto. Bila je to prelijepa zagrebačka noć nabijena emocijama.

Hrvatska je ispunila svoju misiju i u utorak navečer se plasirala na 13. veliko natjecanje. Vatreni su pobijedili Armeniju u posljednjem kolu kvalifikacija i tako izborili Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Ne sumnjamo kako će se naši reprezentativci osjećati kao doma, bez obzira gdje igrali i imati podršku kao da igraju u svojoj domovini. A to prvenstvo će biti i posebno jer vrlo vjerojatno će posljednji put kockasti dres na sebe odjenuti kapetan Luka Modrić.

I zato posebno proživljava svaki trenutak, upija sve, maksimalno uživa i stvara uspomene. Svjestan je i on da ova bajka neće dugo trajati, a baš kao i svi, priželjkuje da to završi baš kao u bajkama. S jedinom medaljom oko vrata koja mu nedostaje.

U vitrinama HNS-a pospremljeni su srebro i bronca sa SP-a, tu je i srebrna medalja iz Lige nacija. Taman ima mjesta za još jednu koju svi sanjamo pa da upotpunimo tu kolekciju. Hrvatska se ne libi sanjati, a to ni reći. Ako možemo rušiti Brazil, osvajati svjetske medalje, zašto ne bismo napali i europsko zlato?

Mi vjerujemo, ali kladionice baš i ne. Koeficijent da će Hrvatska osvojiti Euro je 25, što nas stavlja na mjesto devetog favorita. Koeficijent da ćemo ući u finale je deset, a u polufinale 4.50. Plasman u osminu finala je, pak, zicer. Koeficijent je 1.33.

Najveći favoriti za naslov su Francuzi i Englezi s koeficijentom 6, a odmah do njih je i domaćin Njemačka sa 6.50. Za mnoge je to iznenađenje obzirom da 'elf' već godinama nema upečatljiv rezultat s velikih natjecanja i u evidentnom su padu, no status domaćina mogao bi im udahnuti posebnu snagu.

Četvrti favorit je Španjolska je na koju je koeficijent 9, dok su iza njih Portugalci, Talijani, Nizozemci, Belgijci. Dakle, svima njima kladionice vjeruju više nego Hrvatskoj.

No, nije nikakav problem, a nije ni prvi put da se susrećemo s tim. Samo nas podcijenite, kao i uvijek, a hrvatsa klasa i ponos će opet pokazati svoju moć.

