Opet očajno suđenje! Slovenac Damir Skomina uništio Romu

Ponovno loše suđenje u Ligi prvaka! Iz utakmice u utakmicu se ponavljaju nevjerojatne pogreške, a nakon Bayerna kojemu sinoć nije sviran penal u dvoboju s Real Madridom, stradala je i Roma.

Rimljanima glavni sudac Damir Skomina nije svirao čak dva čista jedanaesterca koja bi im na kraju donijeli nevjerojatan preokret, a kod jednog je Arnold trebao dobiti i crveni karton! Roma je pobijedila 4-2, a redsi su ukupno prošli u finale sa 7-6.

Odmah po povratku s poluvremena Karius je u svom kaznenom prostoru srušio Džeku i Roma bi dobila zasluženi jedanaesterac da pomoćni sudac nije digao zastavicu, tvrdeći da je Džeko bio u zaleđu.

Bila je to potpuno pogrešna odluka, što je pokazala i ponovljena snimka, a dogodila se pri vodstvu Liverpoola od 2-1. Idući previd dogodio se u 63. minuti kod rezultata 2-2 kada je Alexander-Arnold rukom obranio El Shaarawyev udarac!

Sudac se uopće nije oglasio.

Trent Alexander Arnold raising his hand like he just don't care. Yet no penalty.



Rome's clubs have not been getting the rub of the green when it comes to penalties. #RomaLiverpool pic.twitter.com/lzFLSQNRfz