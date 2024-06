Opet se prazni blagajna: Uefa je kaznila HNS zbog incidenata na utakmici protiv Albanije...

HNS se prethodnih godina naplaćao kazni zbog pirotehnike i neprimjerenih povika hrvatskih navijača, a ništa drugačije nije ni tijekom Eura u Njemačkoj. Uefa je prije nekoliko dana kaznila Hrvatski nogometni savez s 87.875 eura zbog bacanja plastičnih čaša na teren i paljenja baklja na utakmici protiv Španjolske.

Pokretanje videa... 07:50 Trening Vatrenih uoči utakmice protiv Italije | Video: 24sata

A blagajna nikako da miruje, novi novac preusmjerit će se u Uefinu kasu. Disciplinska komisija krovne europske nogometne organizacije, Uefe, donijela je odluku o kazni za Hrvatski nogometni savez zbog incidenata na utakmici Hrvatska - Albanija na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, piše HNS

Hrvatski nogometni savez kažnjen je s 28.000 eura zbog paljenja baklji (17.500 eura) i bacanja predmeta (10.500 eura) od strane dijela hrvatskih navijača tijekom utakmice Hrvatska - Albanija koja je odigrana 19. lipnja u Hamburgu.

Hamburg: Navijači za vrijeme susreta Hrvatske i Albanije u 2. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I nije to sve. U tijeku je još jedan postupak. Stigla je prijava i za diskriminaciju i rasizam. Naime, FARE (football against racism in Europe) je prijavila povike 'Ubij Srbina', a nakon toga Srpski nogometni savez zaprijetio kako će napustiti Euro ako krovna europska nogometna organizacija ne kazni Albaniju i Hrvatsku. Iako, nigdje nije ni potvrđeno da su to pjevali hrvatski navijači.

Kako pišu Sportske novosti, navedene uzvike poveli su albanski navijači koji su bili smješteni iza jednog gola. To su napravili na hrvatskom jeziku jer su mislili da će to prigrliti i hrvatski navijači, ali to se nije dogodilo. Na tome će se i temeljiti HNS-ova obrana.

- Mislim da smo objektivni kad kažemo da se to nije izraženo čulo od naših navijača, iako smo svjesni koliko je to teška stvar politički i na svaki drugi način. Kad se ranije događalo, muški smo stali i rekli - je, dogodilo se. Međutim, sada bi nam bilo krivo i nećemo nikome dopustiti da nam to pripiše - rekao je Jurica Jurjević, HNS-ov voditelj odjela za prevenciju i osiguranje.