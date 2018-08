Opet u ništa: Mourinho i njegov United odustaju od Perišića?

Iako se Ivan Perišić već drugo ljeto spominje uz Manchester United, čini se da ni ovoga puta neće pronaći zajednički jezik. Tako bar misli Simon Stone, cijenjeni britanski novinar koji prati nogomet za BBC.

- Ništa se ne događa između Manchestera i Perišića trenutno - objavio je Stone na Twitteru.

Hrvatski veznjak nije skrivao kako bi do kraja karijere htio zaigrati i u drugim velikim ligama, spominjući englesku i španjolsku, no 29-godišnjak je lani ipak propustio iskoristiti priliku i zaigrati za Manchester United. Jose Mourinho nudio je 45 milijuna eura, no Inter nije pristao na manje od 50 i tako je Perišić produžio ugovor i ostao na San Siru.

Sam Mourinho priznao je prije finala Svjetsko prvenstva kako mu to još uvijek nije jasno.

- Perišić je otišao iz Hrvatske u Dortmund pa u Wolfsburg pa u Inter. Ne znam zašto nije došao u Manchester kad sam ga htio - rekao je klimajući glavom sa sklopljenim rukama.