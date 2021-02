Nakon teške pobjede nad Rijekom, navijači Hajduka su napokon dobili razloga za optimizam. Splićani su veći dio susreta bili u podređenoj situaciji, ali pobjedi se ne gleda u zube. Naročito kada je junak kapetan Mijo Caktaš koji je zabio u posljednjoj sekundi. Smanjen je zaostatak za velikim rivalima, situacija je koliko toliko bolja, a uskoro bi moglo stići i prvo pojačanje u zimskom prijelaznom roku.

Svi relevantniji talijanski mediji pišu kako bi talijanski defenzivni veznjak Marco Fossati uskoro trebao biti i službeno predstavljen na Poljudu, a to je naznačio i sam igrač koji se na Instagramu oprostio od Monze te zapratio Hajduk.

- Prošle su dvije godine od mog potpisa s momčadi iz mog grada. To su bile dvije intenzivne godine pune emocija. Od razočaranja nakon ispadanja u playoffu prve godine, do velikog ponosa i slavlja nakon što smo prošle godine ispunili veliki cilj ulaskom u drugu ligu. Mogu vam samo reći hvala. Hvala za svu ljubav koju ste mi pružili i što ste mi omogućili da se osjećam kao kod kuće. Sada se naši putevi razdvajaju, u nogometu je to tako, ali vi ćete mi uvijek biti u srcu. Potrebno je ispisati povijest, a vi u meni ćete imati velikog navijača. Vrijeme će pokazati je li ovo samo zbogom ili doviđenja.

Riječ je o 28-godišnjem nogometašu koji je na ljeto 2018. godine bio na meti Splićana, tada ga je htio Željko Kopić, no negdje je zapelo i do transfera nije došlo. Ali u međuvremenu je novi trener Hajduka postao Talijan Paolo Tramezzani koji očito jako dobro poznaje Fossatijeve sposobnosti, 'bili' su obnovili interes, a na kraju je do dogovora i došlo. Talijan će prvo doći na posudbu iz Monze.

Fossati je svojevremeno bio veliki talijanski talent koji je karijeru započeo u Interu, a 2010. godine je u dobi od 17 godina prešao u mrski Milan za četiri milijuna eura. Silni potencijal na San Siru pak nije nikad ispunio, a priliku je tražio putem posudbi u niželigaškim klubovima. Igrao je za Bari, Latinu, Perugiju, Ascoli, Cagliari te Monzu za koju je u posljednje dvije godine skupio 58 nastupa, ali igrao je i u Serie A gdje je skupio 17 nastupa za Veronu.

Splićani nisu baš u dobroj formi. Nalaze se tek na petom mjestu, pobjeda protiv Rijeke je koliko toliko popravila situaciju, ali i dalje su potrebni igrači koji će trgnuti momčad. Tramezzani i klub očito smatraju kako je Fossati taj.