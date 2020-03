'Opustošena su dezinfekcijska sredstva, a možemo i u zatvor'

Pošast korona virusa nastavlja probijati granice. I u doslovnom i u prenesenom značenju. Italija je, primjerice, svoju formalnu potpuno zatvorila, a Slovenci traže da se zatvori njihova prema Italiji.

Uglavnom, problemi i posljedice kod naših prekomorskih susjeda samo se multipliciraju, do daljnjega nema zabavnih, kulturnih i sportskih događanja. Najbliži talijanski grad Hrvatskoj jest Trst, tamo je na "privremenom radu" nekoliko hrvatskih sportaša, među njima i vaterpolist Kristijan Milaković (27).

- Ovdje još uvijek nije kritična situacija, ali na ulicama je osjetno manje ljudi. Zapravo, u ponedjeljak je sve još bilo manje-više normalno, dok je u utorak sve počelo - javio nam se Zagrepčanin koji je ljetos iz Savone prešao u Trieste.

- U trgovinama stanje nije nenormalno, jedino što su opuštene police s dezinfekcijskim sredstvima. Sada je izglasano da svi koji izlaze van moraju sa sobom imati certifikat u kojem se izjašnjavaju kamo i zašto idu. To može biti posao, ljekarna, trgovina.... Potpisom istog garantirate da je to istina, a ukoliko eventualno utvrde da nije, možete završiti u zatvoru.

U subotu su Talijani nekako odigrali 17. kolo izuzev utakmice Brescie i Lazija, ali sada je prvenstvo suspendirano do početka travnja.

- Sve je zaustavljeno do 3. travnja. Od kada je počela cijela situacija u Italiji s tim virusom, jednu utakmicu su odgodili, a drugu smo utakmicu odigrali pred praznim tribinama. U ponedjeljak smo trenirali normalno, a u utorak zatvorili sve bazene i teretane tako da ovaj tjedan definitivno ne možemo trenirati. Prije ulaska u bazen, također, mjerili su nam i temperaturu.

Iako je Italija zatvorila zemlju, klub je bivšem hrvatskom reprezentativcu dao dopuštenje da se vrati u Hrvatsku.

- Svakako sam planirao odlazak za Zagreb da odvedem suprugu i dijete. Javili su nam iz kluba da bismo od ponedjeljka mogli opet početi, no predomislili smo se i ipak ostajemo u Trstu - dodao je Milaković i objasnio kakvo je stanje u gradu:

- Supruga je išla u ljekarnu i samo je jedna osoba bila unutra i dok nije izašla ta osoba supruga nije mogla ući. Iskreno, od jučer do danas se dosta promjenilo. Ako sam par ljudi vidio da prolaze, a živim u samom centru Trsta odmah do Piazze d’unità (glavnog trga). Supruga je poslikala danas kad je isla u dućan i nigdje nikoga nema. Jučer sam pročitao od riječi košarkasa iz Trsta i kao da ne živimo u istom gradu... Police nisu ispražnjene. Ponavljam ljudi nema, jučer navečer su Carabinieri prolazili po ulicama i kontrolirali.

Nešto zapadnije, u Monzi, koja se nalazi u Lombardiji, u odbojkaškom prvoligašu igra hrvatski reprezentativac Marko Sedlaček (23).

- Za vikend smo morali igrat pred praznom dvoranom i to nismo znali do zadnjeg trena hoćemo li igrat ili ne. Mi također nećemo igrati do 3. travnja i tada će se odlučiti hoće li se prvenstvo nastaviti, a dotad treniramo normalno. Korona je glavna i jedina tema trenutno, čekaju se novosti svake minute pa nismo znali hoćemo li ostati ili spremiti kofere - govori nekadašnji mladostaš.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Kod nas je situacija bolja nego što se predstavlja. Svi kafići i restorani mogu raditi do 18 sati, ali baš sam saznao da je jedan restoran u kojem sam često zatvoren do daljnjega. Ako netko u klubu ima i najmanji simptom, udaljava se do daljnjeg, ali još ne poznajem nikoga da se zarazio. Od danas su se zatvorili svi restorani, a u dućane puštaju po 20 ljudi odjednom