Orban: Mom Osijeku je naslov prvaka cilj u bližoj budućnosti

Ulaskom mađarskih ulagača u NK Osijek prije više od tri godine, klub na Dravi se apsolutno preporodio. Doveli su brojna pojačanja, radi se na svim segmentima kluba i maksimalno su uredili klub te ga doveli na razinu da se svake godine plasiraju u kvalifikacije za Europu. Osječani su prošle godine predstavili najveći projekt u povijesti klub, a riječ je o Kampu i modernom stadionu Pampas koji bi trebao imati kapacitet više od 10.000 mjesta, uz veliki parking i brojne terene.

Radovi na stadionu užurbano napreduju, a mađarski premijer Viktor Orban (56), jedan od ulagača u Osijek, posjetio je grad na Dravi gdje su ga ljubazno dočekali, a onda je otkrio kakve planove ima za budućnost.

- Zahvaljujem što ste me ovako lijepo dočekali, počašćen sam što svjedočim ovako velikom klubu i izgleda mi da je on to zaista postao. Oni koji ne znaju, ovdje sam bio već prije deset godina, upoznao sam tada trenere i klupske čelnike gledajući utakmice mlađih kategorija. Onda je to bio puno manji klub nego što je danas, izgledalo je kao da nema neku perspektivu. Bilo ga je uistinu teško održati. No, preporuka je ipak bila ostvariti zajedničku suradnju na nekoj višoj razini da se opet napravi veliki klub kakvog Osijek i zaslužuje - rekao je Orban.

Mađarskog premijera ugostio je predsjednik NK Osijeka i suvlasnik Ivan Meštrović, a Mađar je bio pun pohvala na račun svog kolege.

- U početku nisam baš mislio da će to uspjeti, no neke stvari sam brzo spoznao. U Hrvatskoj se mlađe kategorije puno brže razvijaju nego u Mađarskoj i mladi igrači puno ranije dospijevaju do prve momčadi. Stoga smo angažirali dva vaša trenera da nam pokažu kako trebamo raditi. Tada sam vidio da ta suradnja može imati perspektivu i da su Hrvati puno otvoreniji za suradnju nego što sam mislio. Bilo je važno pristupiti na način da se vidi i prepoznaje da vam nismo „uzeli“ klub, nego da mu želimo isključivo pomoći. Nije lako naći pravi modus takvog funkcioniranja, stoga se posebno želim zahvaliti svima koji sudjeluju i daju svoj doprinos u svemu. Posebno zahvaljujem gospodinu Meštroviću jer ovdje prvenstveno mora biti na čelu hrvatski vlasnik.

Mađarski ulagači su u klub ušli prije više od tri godine i od tada se baš sve promijenilo. Klub je izmijenio kadrovske strukture, unaprijedili su vođenje kluba. Jednostavno, sve je prešlo na jednu puno veću razinu.

- Počeli smo zajednički razvijati ovu priču, a mogu reći da sam postao i navijač NK Osijek. Posebno me zanimaju mlađe kategorije, a Hrvati imaju urođeni talent. I zato je Škola nogometa najvažnija u svemu. U početku sam mislio da biste trebali izgraditi kamp, ali mi je onda Ivan predstavio ideju novog stadiona. Smatrao sam da će to biti puno teže nego što zapravo jeste, no želja je ovdje stvoriti jedan vrlo ozbiljan klub - rekao je Orban pa je dodao kako postoji mogućnost i borbe za naslov za par godina.

- S ovim novcem s kojima sada klub raspolaže nije realno biti prvakom Hrvatske, no Ivan mi je rekao da je to u cilju u skorijoj budućnosti. Neka svi vide da se nitko ljudima u klubu ne želi petljati u posao, to su već mogli zaključiti i sami navijači i građani Osijeka. Kada bude napravljeno sve što je potrebno, može se razmišljati o tituli prvaka. Ako ste prvi onda je tu i novac i zadovoljstvo i sreća, to mora biti cilj kako bi se stavio šlag na tortu. Uvjeravam vas da i dalje jako volim ovaj klub. Siguran sam da ljudi ovdje rade vrlo dobar posao i samo ih trebamo pustiti da to i dalje čine. Kroz dvije-tri godine moglo bi biti vrlo izgledno da Osijek pomrsi račune i onima koji su trenutno ispred njega jer će se i momčad tada još i više pojačati. Sve pozorno pratim, velike su stvari dosad napravljene i vjerujem da će Osijek iduće sezone ostvariti novi iskorak u Europi.

Orban smatra da sport otvara nova vrata, pa tako i priliku za suradnju Hrvatske i Mađarske na više frontova, ne samo na onome sportskom.

- Moramo surađivati, a sport je jako dobar za to. Suradnja Hrvatske i Mađarske u sportu otvara vrata i za druge vrste suradnje. Zato sam tu da bih podržao ovakav projekt jer to nije podrška samo sportu nego nam se otvaraju i druge mogućnosti. Sjećamo se kako je Hrvatska igrala u Budimpešti i tijekom intoniranja hrvatske nacionalne himne nije se čuo nijedan zvižduk, kao ni u Splitu gdje su neki možda to očekivali kada je bila mađarska himna. Iako se na sportskoj razini moramo boriti jedni protiv drugih, možemo imati respekt i poštovati jedni druge te vjerovati u suradnju. Siguran sam da će to biti korisno za Hrvatsku i za Mađarsku zaključio je mađarski premijer.