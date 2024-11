Ormarić Luke Modrića završio je na javnoj dražbi! Koristili su ga i drugi velikani, evo koliko košta

Real Madrid dao je na dražbu namještaj iz svlačionice koju je koristio čak 20 godina, od sezone 2001/02. do 2021/22. Nakon opsežne obnove Santiago Bernabéua igrači "kraljevskog kluba" dobili su novu svlačionicu, a sretnici sad mogu do 24 ormarića koji su koristile legende poput Zinedinea Zidanea, Roberta Carlosa, Davida Beckhama, Sergija Ramosa... Dakako, i Luke Modrića.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrićeva specijalka na treningu

Pokretanje videa... 00:34 Modrićeva vanjska | Video: Real Madrid C.F.

Ormarić s brojem 10 u navedenom razdoblju, osim aktualnog kapetana Reala, koristili su i Luís Figo, Robinho, Wesley Sneijder, Lassana Diarra, Mesut Özil i James Rodríguez. Očekivana mu je cijena na dražbi, koju provodi britanska kuća Sotheby's, između 10.000 i 15.000 funti, a trenutačno je za njega netko najviše ponudio 1100 funti (1321 euro).

Dio prihoda od prodaje ići će Realovoj zakladi koja potiče obrazovanje djece i tinejdžera i promiče društvenu uključenost najugroženijih članova društva. Aktualni prvak Europe koristio je staru svlačionicu u 544 utakmice i pritom osvojio 20 trofeja. Osim ormarića, na prodaju je i trometarski mozaik stadiona, kao i metalna vrata stadiona s grbom u čijem su središtu slova M, C i F (Madrid Club de Fútbol).

Foto: Sotheby's

Dražba je počela 12. i traje do 26. studenog, a aukcijska kuća Sotheby's predstavila ju je i snimkom lude proslave Luke Modrića nakon ludog preokreta protiv PSG-a u osmini finala Lige prvaka u ožujku 2022. Bio je to dvoboj u kojem je Real nakon poraza 1-0 u Parizu gubio i u uzvratu istim rezultatom od 39. do 61. minute, a do kraja je preokrenuo hat-trickom Karima Benzeme pa na koncu iste sezone i osvojio europski naslov.

POGLEDAJTE VIDEO: