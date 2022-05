Oršić: Ako ostanem tu, bit ću sretan. Ne bih se bunio da karijeru završim u Dinamu

Mislav Oršić (29) četvrtu sezonu igra u dresu Dinama s kojim je osvojio četiri naslova prvaka, a unatoč unosnim ponudama iz Engleske, ostao je na Maksimiru te je rekao da nema ništa protiv i da karijeru završi u najtrofejnijem hrvatskom klubu.

Neizvjesnost je trajala tijekom cijele sezone, ali na kraju je završilo najbolje za Oršića i suigrače.

- Prijašnje sezone su znale završiti pet-šest kola prije kraja prvenstva, tako da i to slavlje nema smisla jer prođe ta cijela euforija. Posebno je i to što su se navijači još više zbližili s klubom i momčadi, a to nam jako puno znači - kazao je Oršić za Novu TV nakon čega je prokomentirao suparnike:

- Mislim da je počelo od prošle sezone i da će biti sve jače i jače. Sva tri naša konkurenta su se pojačavali, a ove sezone su svi bili na jednom jako visokom nivou. Nama je bilo stvarno teško u svakoj utakmici u Prvoj HNL. Sve je to dobro za hrvatski nogomet. Moramo svi nastaviti raditi ovako da bi doveli hrvatsku ligu na još veću razinu.

Ono što Dinamove navijače najviše interesira je hoće li Oršić ostati na Maksimiru s obzirom na to da je već imao i ponudu od Burnleyja.

- To se nikad ne zna. Potpisao sam ugovor na još četiri godine i ako ostanem tu, bit ću sretan. Kad ste tako postavili pitanje, normalno da je svakom igraču san igrati u jednoj od najjačih liga svijeta. No vidjet ćemo, što će biti to se nikad ne zna. Ne bih se bunio da završim karijeru u Dinamu - zaključio je.

