Oršić o ozljedi, Euru i povratku u Dinamo: To je moj klub i najjači je! Bit će prvak, nema panike...

Koljeno je super, ne boli me ništa i sve ide svojim tijekom. Slažemo plan povratka, oko 15. siječnja bih se trebao vratiti u Tursku i priključiti momčadi pa u roku od dva tjedna intenzivnijim treninzima s momčadi i vidjeti hoće li biti problema.

Govori to, dok trenira u Maksimiru u Trabzonsporovoj opremi, Mislav Oršić u intervjuu za Novu TV.

Pokretanje videa ... Zagreb: Mislav Oršić vratio se treninzima te radi individualno kako bi se što prije vratio u formu | Video: 24sata/pixsell

Sjetio se trenutka teške ozljede, na treningu tijekom priprema:

- Nisam očekivao udarac. Da sam ga očekivao, postavio bih se i ne bi došlo do toga. Eto, nešto ću naučiti iz svega toga i izaći ću još jači.

Oršić: U Southamptonu nemam pojma što se dogodilo

I danas ponavlja da ne zna zašto nije dočekao pravu šansu u Premier ligi.

- Ni sad ne znam kako bih opisao situaciju u Southamptonu. Kad sam došao, sve je bilo gotovo savršeno, razgovarao sam s trenerom, sve je bilo pozitivno i ne znam gdje je krenulo nizbrdo jako brzo. Stavili su me sa strane i kad je došao novi trener, odmah mi je dao do znanja da je to to, pa sam trenirao za sebe i tražio izlaz na ljeto.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Vjeruje da će se vratiti na vrijeme da ode na Euro.

- Najvažnije je da smo se kvalificirali, a nama su sve kvalifikacije bile u bod-dva i rješavali smo u zadnjim utakmicama. Na Euru nam treba i doza sreće, igramo protiv fantastičnih reprezentacija s fantastičnim igračima pa treba doza sreće, ali imamo pravu momčad i možemo velike stvari.

Oršić: Gol Maroku bio mi je zadnji

Nedavno je bila godišnjica bronce, koju je donio njegov gol Maroku za 2-1.

- To mi je bio i zadnji gol koji sam zabio i stvarno mi je sladak. Gušt mi je gledati, sjetiti se svih tih trenutaka. Gušt i uspomena za cijeli život.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na kraju se osvrnuo i na HNL:

- Ne treba dizati paniku, Dinamo je i dalje najbolji i najveći hrvatski klub, s najboljim igračima i izvući će to, nema straha. Hajduk i Rijeka igraju jako dobro, ali Dinamo će na proljeće dati gas do kraja i biti prvak.

Oršić: Povratak u Dinamo? Vidjet ćemo...

A povratak u svoj klub?

- Bilo je na ljeto kontakata s Dinamom, ali financijski nisu mogli ispuniti uvjete jer Southampton je tražio odštetu. A za budućnost ćemo vidjeti. Dinamo je moj klub...