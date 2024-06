Oršić objasnio zašto su 'vatreni' podbacili i otkrio: Dinamo me htio natrag na zimu. Vratit ću se

Mnogi navijači hrvatske nogometne reprezentacije proteklih mjeseci zazivali su njegov brzi povratak u punu formu za Europsko prvenstvo. Nažalost, nije se dogodio. Mislav Oršić (31), član brončane generacije iz Katra, smotru u Njemačkoj prati iz svog doma u Zagrebu i iščekuje pripreme za novu sezonu s Trabzonsporom.

- Vraćam se, napokon sam 100 posto zdrav i jedva čekam da počnu pripreme. Krećem u nove pobjede. Sad sam stvarno OK, prošlo je dosta od operacije, igrao sam u nekoliko utakmica prošle sezone. Sve je u najboljem redu. Jedva čekam da prođem cijele pripreme kompletno, da igram prijateljske utakmice, da osjetim nogomet kroz više minuta na terenu pa ćemo vidjeti kako će biti - rekao je Oršić u Podcast Inkubatoru.

Pokretanje videa... 01:22 Zagreb: Mislav Oršić vratio se treninzima te radi individualno kako bi se što prije vratio u formu | Video: 24sata/pixsell

Ozlijedio se na pripremama u Brdu kod Kranja prošlo ljeto. Trenutak ozljede uhvatili su brojni turski novinari. Stradao je prednji križni ligament, a rehabilitacija je trajala jako dugo. Odigrao je na proljeće osam utakmica, ali skupio svega 64 minute. Ovako se prisjetio kobnog dana u Sloveniji.

- Što je najbolje, ujutro kad sam došao u teretanu, pomislio sam kako je sve najgore prošlo, kako me ništa ne boli, odradili smo veći dio priprema, sve je bilo uobičajeno. Bio sam u teretani i htio se istegnuti da dočekam trening spreman. Dobio sam loptu u dubinu i htio se okrenuti, suigrač me udario po stajnoj nozi i čuo se zvuk poput pucketanja prstima. Nisam znao da je to točno puklo, nadao sam se da je nešto drugo, ali osjetio sam nemoguću bol. Nisam znao gdje me točno boli, nego sam osjetio cijelo koljeno, pogotovo prvih 30 sekundi. Išao sam u Zagreb na magnet, čak sam i hodao još iako me malo boljelo. I izlazim van s magneta, govore mi da je puklo. Ja si mislim: "Pa nemojte me zezat?!". I onda me stvarnost udarila u glavu da ću biti duže van terena.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL, Twitter

Računajući i pauzu od igranja u Southamptonu, gdje je bio u nemilosti trenera, prošlo je više od 400 dana prije nego što je opet zaigrao u službenoj utakmici. Na zimu se u medijima pojavljivala opcija da ga Nenad Bjelica, koji ga je doveo u Trabzonspor, povuče i u Union Berlin čiji je tad bio trener. Ali i da se vrati u Dinamo, što mnogi navijači plavih zazivaju.

- Union? Ništa konkretno, čak mi je i menadžer slao poruke je li moguće to. To su turski mediji napuhali. Što se Dinama tiče, bio je prijedlog posudbe na šest mjeseci da se vratim u formu za Euro, ali Trabzonspor nije pristao, htio je da se nastavljam oporavljati tamo. Hvala navijačima Dinama koji su uvijek bili uz mene, igrati za Dinamo nije bio posao, nego gušt. Nadam se da ću se vratiti jednog dana, vidjet ćemo kako će to sve ići - rekao je Orša.

S Dalićem nije imao posebnu komunikaciju prije Eura, bilo mu je jasno da će propustiti misiju Njemačka.

- Kad sam vidio da neću igrati, znao sam da neće biti poziva, da neću imati dovoljno utakmica da bih bio na popisu. Prihvatio sam na to i posvetio se sebi da budem spreman za iduću sezonu - kazao je Mislav pa se osvrnuo na remi s Albanijom:

- Teško je gledati utakmice, svima je teško. Situacija nije najbajnija, svi smo očekivali da ćemo pobijediti, pogotovo Albaniju. Znam koliko je teško igrati kad je vruće, teren suh, a oni su u bunkeru i traže kad će istrčati kontru. Velika je razlika igrati u 15 i u 21 sat, pa ja sam popodne 40 posto slabiji! Ne znam objasniti što se događa u tijelu. Sad igramo u 21? E, vidjet ćete razliku...

KATAR 2022: Hrvatski igrači slavili svatko na svoj način | Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

- Može se s Talijanima. Da, igraju dobro obranu i taktički su dobri, ali su i porozni i ima mjesta. Možda su imali prevelika očekivanja, sigurno su pod stresom pa tu možemo nešto izvući - rekao je Oršić.

Pitali su ga i za poziciju Ante Budimira koji je ulaskom donio preokret protiv Albanije. U ranoj fazi karijere tri su sezone igrali skupa u zaprešićkom Interu, poslije ih je put spojio u reprezentaciji.

- Budimir je uvijek bio veliki profesionalac, prvi igrač u svlačionici od kojeg sam vidio da je odmah nakon treninga imao međuobrok koji mu je dao nutricionist da bi dobio na mišićnoj masi. Napravio je vrhunsku karijeru, zahvalan je igrač i uvijek se bori. Zato i igra u utakmicama gdje Hrvatska ima manje posjeda. Možda ćemo i sad igrati više na centaršut, ali ne bih ulazio u taktička pitanja kako igrati protiv Italije. Odluka je na izborniku - kaže Oršić.

Napunio je baterije, fizički se osjeća odlično i pred njim je, uvjeren je, još nekoliko vrhunskih sezona. A od jeseni bi opet trebao biti važan kotačić u reprezentaciji u pokušaju novog proboja do završnice Lige nacija i putu na Mundijal u Sjevernoj Americi.