Osijek predstavio napadača, a Jose Boto smiruje navijače: Veliki transferi bit će na ljeto!

Tjednima su ga iščekivali, još od prosinca, ali njemu nije bilo traga. Navodno je bio u Osijeku, sve je dogovorio s klubom, ali nitko nije znao kada će ga imenovati. Već su mnogi pomislili da se radi o nekom mitskom biću, tu je, ali nitko ga nije vidio. Ipak, Osječani su konačno sredinom siječnja predstavili Jose Bota, novog sportskog direktora.

Čovjek s čudesnim životopisom koji je radio velike stvari kao skaut i sportski direktor u Benfici i Šahtaru. Od njega se očekuju da donese bijelo-plavima novu dimenziju. Ustroji skautsku službu, dovede igrače koji će Osijeku donijeti kvalitetu više i najbitnije, da prepozna talente koje bi izbrusili u omladinskoj školi i pretvorili u igrače koji će biti budućnost kluba.

Portugalac je zasukao rukave i nedavno doveo Enisa Čokaja iz Panathinaikosa, a ovaj put je razveselio navijače Osijeka napadačkim pojačanjem. Klub je potvrdio kako je doveo slovačkog napadača Ladislava Almasija (24) iz češke Banske Ostrave. Došao je na posudbu do kraja sezone uz opciju otkupa ugovora.

Već je jednom bio u Osijeku

- Prvi dojmovi su jako dobri! Stadion mi djeluje impresivno sa svim ovim pomoćnim terenima i sadržajima, svi mi kažu da je najljepši u Hrvatskoj i zaista sam ugodno iznenađen. Sve je fantastično, što drugo mogu sada reći nego da čekam zabijati golove i biti dio ove obitelji - rekao je slovački napadač po potpisu za Osijek.

U karijeri je igrao za Dunajsku Stredu, Ružomberok, Ahmat iz Groznog i još nekoliko slovačkih klubova, a u ljeto 2021. godine potpisao je za Banik. To mu je bila i najbolja sezona u karijeri, u češkom prvenstvu zabio je 16 golova. Ipak, ove sezone je pao u drugi plan, zabio je tri gola u 18 utakmica, ali većinom je ulazio s klupe pa je odlučio potražiti novu sredinu.

U kojoj je već bio. U listopadu 2021. godine igrao je sa Slovačkom protiv Hrvatske u Gradskom vrtu i asistirao u remiju (2-2). Za reprezentaciju je participirao u devet utakmica.

- Debi sam imao iste godine u kolovozu, kada mi je pripalo završnih desetak minuta u minimalnom porazu od Rusije (1:0) u Kazanu. No, onu pravu premijeru doživio sam baš u vašem gradu, na starom stadionu. Izbornik me je stavio u momčad od samoga početka i osvojili smo bod protiv sjajne Hrvatske. Tako da već imam lijepe uspomene iz Osijeka - rekao je Almasi.

Ramon Mierez najbolji je igrač i strijelac Osijeka i do sada je bio jedini napadač u rosteru Zorana Zekića. Nije bilo predaha za njega, ali sada će konačno i on dobiti malo zraka na svojim plećima. Novog igrača predstavio je i sportski direktor Jose Boto.

- Doveli smo napadača koji je totalno drukčiji od Miereza. Pričao sam sa Zoranom i rekao je da nam takav profil igrača nedostaje, a dogovor je bio da ne potrošimo puno novaca. Bilo bi super imati ga dvije godine kod nas jer nam treba još jedan napadač. I to ne na način da ga dovodimo kao alternaciju za Miereza jer njih dvojica nisu istoga stila i načina igre. Stoga mislim da će nam Ladislav biti itekako koristan u momčadi. Ovdje je na posudbi do kraja sezone, s mogućnosti otkupa i vjerujem u takav rasplet situacije. Ramon i on mogu upotpuniti jedan drugoga, a to do sada nismo imali - rekao je Boto.

Naravno, plan Osijeka ostaje isti. Kostur momčadi moraju činiti mladi igrači, a Boto je poslao apel navijačima. Veliki transferi doći će tek na ljeto.

- Još jednom napominjem da vjerujemo dečkima koje imamo u kadru, tako da molim navijače da imaju strpljenja s našim mladim igračima. Oni naprosto moraju skupiti što više iskustva i minuta u nogama kako bi već do iduće sezone bili bolji i učinkovitiji na terenu. Imam jako puno samopouzdanja kada je riječ o igračima koje smo doveli, iako sada prvenstveno tražim stabilnost momčadi. A veliki transferi, ako ih bude, bit će na ljeto. Sada trebamo stvoriti kvalitetu na koju možemo nešto, odnosno nekoga nadograditi - kazao je Portugalac.

Neki ljepši i prozračniji vjetrovi pušu Opus Arenom u posljednje vrijeme. Zoran Zekić posložio je momčad nakon krize u koju je upao krajem prvog dijela sezone i demonstrirao to u remiju protiv Hajduka (2-2). Mogli su Osječani i do sva tri boda, ali navijači mogu biti zadovoljni. Konačno imaju razloga za optimizam nakon dulje vremena.