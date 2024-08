Osijek doveo novog napadača: 'Nažalost, najviše sam pratio ove zadnje utakmice kluba...'

Arnel Jakupović (26) novi je igrač Osijeka. "Bijelo-plavi" osigurali su usluge ovog novopečenog austrijskog reprezentativca koji je u životnoj formi s pet golova u pet utakmica ove sezone u slovenskom prvenstvu u dresu Maribora. Jakupović je trpao mreže i prošle sezone, zabio je 17 golova u 29 utakmica slovenskog prvenstva.

Time je Jose Boto, barem na papiru, nadomjestio kopačke Ramona Miereza, koji je nenadano početkom kolovoza otišao s Opus Arene i time ostavio bivši klub bez jasnog plana i prave opcije u napadu. Osječani će za njega isplatiti milijun eura plus bonusi, a Federico Coppitelli tako je dobio četvrto pojačanje u dva dana nakon što su došli već Tiago Dantas, Hernani te Alessandro Tuia.

Jakupović je prije nekoliko dana obavio liječnički pregled, ali je ostao na raspolaganju Mariboru kako bi pomogao klubu u doigravanju Konferencijske lige (Maribor je ipak ispao od Djurgardena).

- Prvi dojmovi su mi svakako pozitivni. Drago mi je da sam tu, a bez obzira što sam još sinoć igrao za svoj dosadašnji klub, spreman sam dati sve od sebe u momčadi Osijeka već ove subote. Veselim se svakako novom izazovu i rado sam ga prihvatio. Znam jako dobro što se od mene traži i kakva će biti očekivanja. Zato sam i došao ovdje, pomoći mojim novim suigračima da bismo zajednički bili što bolji i uspješniji na terenu. Osobno se uvijek veselim svakoj novoj utakmici, tako će biti i u Osijeku.

Jakupović je igrao u mlađim uzrastima za Middlesbrough, Empoli i Juventus. Prije Maribora, igrao je još sa Stur Graz i Domžale.

- Naravno da sam zadovoljan ovim transferom, iako uvijek želim postići još i nešto više. Biti u Juventusu i Italiji je stvarno nešto posebno, a rado se prisjećam i igranja u Engleskoj. Itekako mi je koristio dolazak u Sloveniju, prvo u Domžale gdje sam učestalo igrao. A za vrijeme provedeno u Mariboru mogu reći da je bilo iznimno lijepo, to je za mene najveći slovenski klub i želim mu i nadalje sve najbolje. Sada sam došao u jedan od najvećih hrvatskih klubova, što me svakako veseli. Mislim da sam se dosta dobro razvijao kao igrač, o tomu govori i statistika iz mlađih selekcija Austrije. Jedva čekam zaigrati i za A reprezentaciju da i tamo pokažem što mogu, baš kao i za Bijelo-plave.

Izrazio je razočarenje što je najviše utakmica Osijeka pogledao baš dok "bijelo-plavi" nisu dobro izgledali na terenu.

- Pratio sam najviše ove zadnje utakmice koje, nažalost, nisu bile uspješne. No, bit će to sve dobro, treba samo pozitivno razmišljati i mogu samo lijepe stvari za sada reći o Osijeku. Posebno o ovom jako lijepom stadionu i uvjetima koje sam ovdje zatekao. Nadam se da ćemo što prije krenuti s pobjedama, to je uvijek jako bitno.“