Osijek doveo novog Portugalca: Radio je u Šahtaru i Benfici...

Osijek je ove zime doveo najveće pojačanje u vidu sportskog direktora Jose Bota. Čovjek s čudesnim životopisom koji je radio velike stvari kao skaut i sportski direktor u Benfici i Šahtaru. Od njega se očekuju da donese bijelo-plavima novu dimenziju. Ustroji skautsku službu, dovede igrače koji će Osijeku donijeti kvalitetu više i najbitnije, da prepozna talente koje bi izbrusili u omladinskoj školi i pretvorili u igrače koji će biti budućnost kluba.

Sažetak Dinamo-Osijek

Već odavno je Portugalac zasukao rukave. Nova klupska strategija je dati šansu mladim igračima koji će postati nositelji kluba pa potom mu donijeti i značajan novac, a kako bi sve bilo sjajno posloženo, mora oko sebe imati i suradnike od povjerenja. Englez Jaime Freeman, koji je radio u Watfordu i Twenteu, nedavno je ustoličen na čelo odjela za skauting, a sada je klub doveo još jednog Portugalca. Alfredo Almeida imenovan je pomoćnikom sportskog direktora za školu nogometa. Još ranije je surađivao s Botom u Benfici iii Šahtaru gdje je radio u području tehničke koordinacije.

Foto: NK Osijek

- To mi je definitivno pomoglo u stjecanju nekih novih iskustava za što konkretniji i kvalitetniji rad u nogometu. Jose Bota sam upoznao upravo u Benfici gdje je on dugo imao značajnu ulogu, a konkretniju smo suradnju ostvarili tijekom angažmana u Ukrajini. Nikada ranije nisam bio u Hrvatskoj, a vodila me misao da je to mala i sigurna država koja omogućuje kvalitetan život. Posebno mi se sviđa velika strast za nogometom koja se ovdje osjeti. Prvi dojmovi su mi jako dobri, posebno u smislu nogometne infrastrukture i uvjeta za rad koji su u NK Osijek apsolutno na visokoj europskoj razini. Veselim se novom profesionalnom izazovu - ukratko je poručio Almeida.

Sezona još nije završila, ali Osječani se već uveliko pripremaju za budućnost. S ciljem razvoja kluba na svim razinama.