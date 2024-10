Osijek izgubio, Coppitelli ostaje smiren: Ne vidim da je ovo neki problem, treba nam vremena

Istra 1961 pobijedila je Osijek 2-1 u prvoj utakmici 9. kola HNL-a. Puležani su vodili 2-0 nakon prvih 45 minuta autogolovima Luke Jelenića, a konačan rezultat postavio je Marko Soldo u 88. minuti. Trener gostiju Federico Coppitelli nije mogao biti zadovoljan izvedbom, s obzirom na to da je Osijek prvi udarac u okvir uputio u 84. minuti.

- Bila je ovo posebna utakmica. Kada odnose usmjere dva autogola iz prve dvije prilike na utakmici, onda je to doista čudna situacija. Mnoge bi to ubilo u pojam, ali mi smo se u drugim dijelu ipak vratili i odigrali bolje. Bio bih sretniji da smo u prvom dijelu igrali s više energije i čvrstine. Ne može se nogomet igrati tako da se stvari rješavaju samo tehnički, moraš se malo uprljati i napraviti neki prekršaj. Očito je to stvar neiskustva - rekao je Talijan i dodao:

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Istra je u tom pogledu bila odlična. Takvi moramo biti i mi. Mladi smo, znamo da će biti uspona i padova, moramo i dalje puno raditi na tome da ih što više smanjimo. Imam li povjerenje u klubu? Imali smo dobru seriju, ne vidim da bi ovo sada bio neki problem, mi smo u velikom poslu za koji treba vremena i strpljenja.

Osijek je nakon četiri uzastopna slavlja izgubio, a Istra pobijedila u prvenstvu nakon tri utakmice. Istarski prvoligaš u idućem kolu dočekuje Dinamo 19. listopada, dok Osijek istog dana gostuje u Šibeniku.