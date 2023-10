Osijek je slomio Albance i platio odštetu. Vraća se legenda kluba

U 8. kolu albanske Superlige je Partizani s 4-3 (3-1) slavio protiv Kukësija kod kuće, a bio je to oproštaj Zorana Zekića od kluba iz Tirane. Kako piše Glas Slavonije, kroz dan ili dva će se osječki stručnjak vratiti u klub, ovaj put ne na Gradski vrt, već na Opus Arenu.

- U ponedjeljak idem na konačni razgovor s predsjednikom, pa se nadam da stižem u utorak ili najkasnije u srijedu - napisao im je Zekić.

Kako pišu Sportske novosti, Ferenc Sakalj je izdvojio 100.000 eura kako bi vratio Zekića u Osijek koji će sad imati dva tjedna da posloži momčad. Davali su u Albaniji novi ugovor Zekiću, ali on se htio vratiti u Osijek. U Osijeku je Zeka bio skoro četiri godine, od rujna 2015. do ožujka 2019., a u 152 utakmice prema Transfermarktu imao je 69 pobjeda, 40 remija i 43. poraza. Tek kad je stigao bilo je to teško vrijeme za osječki klub, a onda su doživjeli promjenu vlasnika i svojevrsnu renesansu.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Zekić i ja smo prijatelji, volio bih da se vrati. Znam da živi taj grad i klub, sigurno bi išao otvorena srca napraviti više nego što su napravili. Nadam se da će uspjeti dogovoriti odlazak s predsjednikom koji ga je jako zavolio. Ali Osijek je ipak njegov dom, nadam se da će to shvatiti - prokomentirao je njegov dolazak Tomislav Ivković.

A imat će Zekić težak povratak na klupu Osijeka jer ga 22. listopada od 18 sati čeka utakmica protiv Hajduka na Poljudu.