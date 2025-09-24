Osijek lakoćom svladao Uljanik, u osmini finala čeka ga Varaždin

Osijek proživljava teške dane na početku sezone. Nalszi se na osmom mjestu HNL-a sa šest bodova, ima tek jednu pobjedu nakon sedam kola, a trener Simon Rožman je nakon poraza od Istre žestoko zagrmio i kritizirao igrače.

Pokretanje videa... 01:49 Sažetak Osijek - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Pred njim je puno posla, ali ako ništa, barem je jedna utakmica za njih ove sezone prošla bez drame. Osječani su lakoćom izborili osminu finala Kupa, u Puli su slavili protiv trećeligaša Uljanika (4-0). Strijelci u uvjerljivoj pobjedi bili su Čolina, Šopov, Petrusenko i Toure. Osječane u osmini finala čeka težak zadatak. Gostovat će kod prvoligaša Varaždina.

Uljanik i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Rožman i njegovi igrači mogu malo odahnuti, konačno su slavili, makar to bio i trećeligaš, ali dobili su prijeko potrebno samopouzdanje. A hoće li im to pomoći da prebrode krizu u prvenstvu, vidjet ćemo već za vikend kada gostuju kod Gorice.