Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVATSKI NOGOMETNI KUP

Osijek lakoćom svladao Uljanik, u osmini finala čeka ga Varaždin

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek lakoćom svladao Uljanik, u osmini finala čeka ga Varaždin
Uljanik i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Rožman i njegovi igrači mogu malo odahnuti, konačno su slavili, makar to bio i trećeligaš, ali dobili su prijeko potrebno samopouzdanj

Osijek proživljava teške dane na početku sezone. Nalszi se na osmom mjestu HNL-a sa šest bodova, ima tek jednu pobjedu nakon sedam kola, a trener Simon Rožman je nakon poraza od Istre žestoko zagrmio i kritizirao igrače.

Pokretanje videa...

Sažetak Osijek - Istra 1961 01:49
Sažetak Osijek - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Pred njim je puno posla, ali ako ništa, barem je jedna utakmica za njih ove sezone prošla bez drame. Osječani su lakoćom izborili osminu finala Kupa, u Puli su slavili protiv trećeligaša Uljanika (4-0). Strijelci u uvjerljivoj pobjedi bili su Čolina, Šopov, Petrusenko i Toure. Osječane u osmini finala čeka težak zadatak. Gostovat će kod prvoligaša Varaždina. 

Uljanik i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Uljanik i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Rožman i njegovi igrači mogu malo odahnuti, konačno su slavili, makar to bio i trećeligaš, ali dobili su prijeko potrebno samopouzdanje. A hoće li im to pomoći da prebrode krizu u prvenstvu, vidjet ćemo već za vikend kada gostuju kod Gorice. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!
KOPRIVNICA - HAJDUK

Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!

Splićani osminu finala Kupa love i preko bivšeg ‘vatrenog’ Leškovića. Ako prođu, idu na Cibaliju. Marko Livaja trebao bi započeti utakmicu i tako tražiti povratak u golgetersku formu
FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad
NESTAŠNA KASKADERKA

FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad

Kinsey Wolanski, nekad poznata po upadu na finale Lige prvaka, danas je pilotkinja, poduzetnica i sportska novinarka. Odvažnim potezima izgradila carstvo koje ju je proslavilo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025