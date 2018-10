'Osijek naš najbolji klub, Šuker je najpoznatiji Hrvat u svijetu'

U razgovoru za HNS-ovu stranicu Osijekov predsjednik Ivan Meštrović dotaknuo se brojnih tema te analizirao učinjeno u svom klubu. 'Bijelo-plavi' zaostaju za vodećim Dinamom četiri boda, trenutačno su treći, a u Europskoj ligi su ispali od Glasgow Rangersa.

Za predsjednika je njegov klub najbolji.

- Ne znam postoji li sudionik Lige prvaka i Europske lige za kojeg diše 20 posto sugrađanina. Za Osijek da, dokaz je 20.000 članova u gradu sa 100.000 žitelja. To je to, podloga tvrdnji da smo najbolji klub u ovoj zemlji. Kolektiv za čiju infrastrukturu stranci ubrizgavaju 50 milijuna eura - nije li to čudo, nije li to san?.

Iako je Luka Modrić službeno najbolji nogometaš svijeta i osvajač srebrne medalje kao kapetan Hrvatske, za njega je njegov sugrađanin Davor Šuker najpoznatiji Hrvat na svijetu.

- Vrlo cijenim Davora, jednog na najbliskijih prijatelja. Cijenim na dva načina. Prvi determiniraju ljudske kvalitete koje savršeno poznajem i duboko uvažavam, drugi se odnosi na karijeru genijalnog strijelca, Zlatne kopačke sa SP-a u Francuskoj. Iako su prošla dva desetljeća, njegov sjaj ne blijedi. Šukerman je bez konkurencije najpoznatiji i najpoštovaniji Hrvat u svijetu, i spomen njegova imena otvara sva vrata, ni približno ga ne prati niti jedan političar, niti jedan sportaš. Budimo sretni, presretni. To priznavanje i prepoznavanje Davora Šukera sve nas čini njegovim dužnicima.

Dotaknuo se i Hajduka. Na pitanje vodi li ih ulica, rekao je:

- Ne bih kazao tako, ni govora. Kazao bih da je Hajduk najveći sportski brand Hrvatske i posjeduje sve preduvjete za uzlet na stare pozicije. Statutom je postavljen malo avanturistički, što ne znači da to ne valja – znači da je u novoj shemi na kakvu nitko nije navikao, a to u startu ne sugerira pogrešku. Valjalo bi razlikovati promašenost od nepoznatosti.