Osijek i nakon stanke ostaje u Vrtu: 'Pampas još nije gotov'

Uoči i nakon derbija s Dinamom, koji je Osijek u Gradskom vrtu pobijedio 1-0 golom Ramona Miereza, pojavile su se informacije da su Osječani odigrali posljednju utakmicu na kultnom stadionu.

Tako je trebalo biti jer je novi stadion Pampas, najmoderniji u Hrvatskoj, trebao biti gotov do siječnja kada se nastavljaju klupske i ligaške akcije. No, prema saznanjima NoveTV, to se neće dogoditi. Osijek 22. siječnja dočekuje Rijeku u derbiju, koji je trebao igrati na novom stadionu, ali on će se održati u Gradskom vrtu.

- Kolega Zlatko Romanović i ja prošetali smo oko Pampasa jer nije dopušteno ući na sam stadion, još uvijek gradilište. Moram reći da je ta niskogradnja gotova. Mislim pritom na sve izvana, na prilazne ceste, parking i ostalo. Preostalo je dovršiti sam interijer stadiona koji će primati 13 tisuća i pet gledatelja. Mogućnost da se poveća kapacitet će biti za nekih 1500 mjesta. Postala je priča da će ovo Osijeku večeras biti posljednja utakmica u Gradskom vrtu, ali iz NK Osijeka doznajemo da nije tako. Osijek neće onu iduću utakmicu poslije stanke, krajem siječnja protiv Rijeke igrati na Pampasu nego ovdje u Gradskom vrtu - rekao je novinar NoveTV Marko Šepat u dnevniku.

A kada se onda može očekivati svečano otvorenje Pampasa?

- Pampas bi trebao biti gotov krajem ožujka. Ideja je za vrijeme prve reprezentativne stanke, kada počnu kvalifikacije za Europsko prvenstvo, dobije li Pampas licencu, dobije li uporabnu dozvolu, odigrati prvu probnu utakmicu. Nadaju se u Osijeku protiv nekog jakog inozemnog kluba.

Cijela priča krenula je idejnim projektom 2018. godine, izgradnja godinu dana kasnije. Bilo je tu puno zavrzlama. Imovinsko-pravnih, birokratskih, čak i problema s izvođačima radova, ali sada sve ide u dobrom smjeru, smatra Šepat. Zanimljivo je da se Pampas gradi na močvarnom tlu. Trebalo je staviti metar i pol kamena da bi se stabiliziralo, da bi se uopće moglo graditi.

