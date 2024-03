Osijek obavio izvanredni nadzor Opus Arene i poručio: Opasnosti nema, ne bojte se za sigurnost

Komadi betona koji su padali podno istočne tribine tijekom utakmice Osijeka i Dinama u HNL-u 3. ožujka neugodno su iznenadili domaću javnost, ponajviše sam klub koji je uložio silan novac u stadion otvoren tek prošlo ljeto. Srećom pa nitko nije ozlijeđen, a s Pampasa uvjeravaju kako razloga za brigu nema. Nakon izvanrednog nadzora građevine objavili su priopćenje u kojem pozivaju navijače i sve gledatelje da bez straha dođu na utakmicu protiv Varaždina koja se igra u petak od 17 sati.

"Nogometni klub Osijek, odmah nakon uočenih problema s oštećenjem armirano-betonske kose grede u sklopu tribine Istok tijekom prethodne domaće utakmice s Dinamom, obavio je sa stručnim osobama izvanredni pregled građevine. Dakako da nam je svima na prvom mjestu sigurnost svih koji dolaze na Opus Arenu, bilo kao gledatelji ili su na stadionu angažirani po bilo kojoj osnovi", napisali su "bijelo-plavi" i dodali:

"U Potvrdi izdanoj od strane glavnog nadzornog inženjera Darka Ojvana i nadzornog inženjera Hrvoja Sučića potvrđeno je da su svi radovi na uklanjanju rastresitih dijelova zaštitnog sloja betona obavljeni te više ne predstavljaju bilo kakvu opasnost za sigurnost bilo kojeg korisnika stadiona, odnosno posjetitelja na Opus Areni. Stoga NK Osijek i ovom prigodom poziva sve svoje navijače i simpatizere da i ovaj put budu uz Bijelo-plave, na utakmici s Varaždinom (petak u 17 sati), bez ikakve bojazni za vlastitu sigurnost, a uz uobičajeni komfor na mjestima koja inače zauzimaju."

Komadi betona odlomili su se na spoju dvaju betonskih komponenti koje su zaštićene dobetoniranjem. Tadašnji izvođač radova Eurokamen prozvao je klub tvrdeći kako su ih upozorili da se takav postupak ne radi i da su im pritom i ostali dužni.

- To je spoj dvaju betonskih komponenti koje se, obično je takva praksa, ne izlijevaju na stadionu tijekom gradnje, nego se gotove dovoze i samo montiraju. Spajaju se, odnosno monolitiziraju, posebnim materijalima. Između ta dva betonska dijela, nosača i gornje ploče, potrebno je ostaviti prostor zvan diletacija, koji dopušta objema komponentama određeno gibanje, širenje i druge poremećaje. U slučaju ovih odlomljenih dijelova može biti da diletacija nije bila dovoljno velika pa je uslijed gibanja gornje ploče došlo do prevelikog pritiska na donje nosače koji su se, potom, počeli lomiti. No može biti i da su se materijali kojima su se te dvije komponente monolitizirale počeli raspadati i otpadati, čega također ne bi smjelo biti na tako novoj građevini - pojasnili su nam osječki arhitekti.