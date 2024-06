Osijek se rastao s petoricom, Boto o Mierezu: 'Nećemo ga sigurno prodati u hrvatski klub'

Osijek je krajem prošle sezone uspio ugrabiti četvrto mjesto koje vodi u kvalifikacije u Konferencijsku ligu, ali to nije zadovoljilo čelnike kluba. Sportski direktor Jose Boto dao je otkaz Zoranu Zekiću i odlučio angažirati Talijana Federica Coppitellija koji će biti predstavljen sljedeću srijedu.

Čeka ga i veliko pospremanje svlačionice. Cilj je ojačati momčad kako bi bila konkurentnija u utrci za naslov prvaka, ali i kako bi se pokušala domoći grupne faze europskog natjecanja. Prije dovođenja pojačanja, potrebno je prvo i pročistiti svlačionicu. Osijek je objavio kako se rastao s petoricom igrača.

Foto: NK Osijek

Ladislavu Almasiju i Oleksandru Drambajevu istekle su posudbe, a ugovor je istekao Šimi Gržanu, Petru Brleku Marku Barešiću. Boto je navodno već dogovorio tri pojačanja, Marka Soldu iz Dinama, Branimira Kalaicu iz Lokomotive i Luku Jelenića iz Varaždina. Jasno je kako će 'bijelo-plavi' vrlo vjerojatno i nekoga prodati, a najveći interes vlada za Ramonom Mierezom kojeg bi rado htio dovesti Dinamo. Ipak, ne žele ga tako laku pustiti, nude mu novi ugovor, a on se još premišlja.

Velika Gorica: SuperSport HNL, 32. kolo, HNK Gorica - NK Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Bit ću izravan oko Ramona - predložio sam mu novi dugogodišnji ugovor jer uživa u Osijeku, navijači ga ovdje obožavaju. On je u dvojbama, a ja ne mogu govoriti u njegovo ime. Svjestan je da ga nigdje drugdje ljudi neće voljeti kako ga vole u Osijeku, a to je jako važno u donošenju odluke. S druge strane, 27 mu je godina i nema još puno vremena za zaraditi ozbiljan novac od nogometa, ali zasad nismo dobili nikakvu ozbiljnu ponudu o kojoj bi se mogli odrediti. No, u neki drugi hrvatski klub ga sigurno nećemo prodati. O tome nema govora! - rekao je Boto za Sportske novosti.

Želja je produžiti ugovor sa Slavkom Bralićem, a odlučio je kako neće otkupiti Enisa Cokaja.

- Oko Cokaja su dvije stvari. Ne želim platiti Panathinaikosu milijun, odnosno, milijun i pol eura odštete, ali i on mora smanjiti svoje zahtjeve oko plaće.