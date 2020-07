Osijek vjeruje u preokret: Borit ćemo se za navijače na tribini!

Osijek u subotu dočekuje Lokomotivu i to će biti jedna od najvažnijih utakmica u povijesti kluba. Ako dobiju, domaćini će prvi put u povijesti igrati u kvalifikacijama za skupine Lige prvaka

<p>Da je vrijeme normalno, da nema korona virusa i ograničenja, na utakmici <strong>Osijek - Lokomotiva</strong> vjerojatno bi bilo 10-ak tisuća gledatelja. Zbog mjera koje je propisao Nacionalni stožer, bilo bi ih puno manje, u subotu navečer, ali HNS je odlučio da se sve utakmice posljednjeg kola HNL-a kao i finale Kupa igraju bez gledatelja.</p><p>- Ovo je za mene baš nerazumljiva odluka HNS-a - rekao nam je sportski direktor Osijeka <strong>Alen Petrović </strong>i dodao:</p><p>- Ovakva odluka sigurno nije u interesu nogometa. Možda da naši navijači šalju poruke nezadovoljstva u HNS ili da okupimo sve one mladenke koje su napravile pritisak na Nacionalni stožer kad je najavljena zabrana vjenčanja.</p><p>Razmišljalo se i o videozidu.</p><p>- To je bila ideja HNS-a, da mi napravimo videozid za naše navijače, ali od toga nema ništa. To je još rizičnije okupljanje od ovoga. Mi ćemo se sigurno boriti do kraja, učinit ćemo sve što je u našoj moći da se igra pred publikom. Pa to nam je najvažnija utakmica u povijesti kluba - kaže nam direktor kluba s Drave Igor Galić i nastavlja:</p><p>- U utorak imamo sastanak sa Županijskim nogometnim savezom, nakon toga i sastanak sa Stožerom Osječko-baranjske županije. Radimo sve što je moguće da na tribine dođu navijači. Mi tu utakmicu možemo organizirati da ne bude rizična. Stadion ima kapacitet 18.000 mjesta, na tribine bi moglo 4000 ljudi i tu ne bi bilo nikakvog rizika. Ne razumijemo odluku HNS-a.</p><p>U Osijeku su jako ljutiti zbog odluke HNS-a, smatraju kako su je donijeli na svoju ruku, kako nisu pričekali niti naputak Nacionalnog stožera, ali su krenuli u odlučnu borbu.</p><p>Izvršni odbor HNS-a donio je odluku u ponedjeljak i realno je teško očekivati da će je mijenjati. Ako se popusti Osijeku, onda bi se mogli pobuniti i drugi klubovi. A domaći navijači već imaju i rezervni plan ako ne budu mogli na stadion, navijati iz obližnje Wilsonove ulice, iza istočne tribine... Organizacija i osiguranje utakmice u svakom će slučaju biti izazovni.</p>