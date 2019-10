'Osjećam kao da odustajem od svega, kao da se skroz gasim'

Što god objave planetarno popularne zvijezde, to odmah postane glavna priča u svijetu. Nije ni čudo, zato što ih paparazzi i fanovi prate doslovno na svakom koraku. E pa javnost je sada jednom objavom uzburkao i peterostruki prvak Formule 1 i vozač Mercedesa Lewis Hamilton (34) koji je jednom porukom zaintrigirao mnoge. Odlazi li on to u mirovinu, zapitali su se.

- Osjećam se kao da odustajem od svega. Kao da se skroz gasim. Zašto brinuti o nečemu kada je svijet ovako neuredan i ljude nije briga za ništa. Uzet ću trenutak da se saberem i skupim misli. Hvala onima koji brinu za ovaj svijet - napisao je Lewis Hamilton na Instagramu.

Foto: Instagram

Britanski vozač je na ovaj način poslao indirektnu poruku zabrinutosti za zagađenje i klimatske promjenama koje su pogodile svijet, a upravo zbog toga je i prije nekoliko godina prešao na vegansku prehranu. Frustriraju ga ogromne količine ispušnih plinova koje godišnje ispare u atmosferu i način na koji svijet živi...

- Zagađenje koje dolazi od tvornica za preradu mesa veće je nego od korištenja zrakoplova i automobila i to me navelo na razmišljanje. Želim živjeti zdravije, a kada vidite što se sve danas stavlja u meso i koje sve kemikalije jedemo tim putem... Ne želim se jednoga dana probuditi sa začepljenim arterijama. Crveno meso nisam jeo dvije godine, većinu ove godine jeo sam ribu, a sad sam i nju izbacio. Ono što kao ljudska vrsta radimo svijetu, zagađenje koje nastaje zbog krava koje se uzgajaju, je nevjerojatno - pričao je tada Hamilton.

Svojim postupkom htio je navesti i druge sportaše da prestanu jesti meso koje nastaje u tvornicama za preradu mesa, a prehranu je promijenio jer želi živjeti na zdrav način.

- Ne želim za 10 ili 20 godina dobiti dijabetes ili neku od tih bolesti. Mislim da je ovo prava odluka i objavljujem to svima koji me prate jer se nadam da ću tako ohrabriti i ponekog da učini istu stvar.

No čini se da Hamilton nije baš zadovoljan trenutačnom situacijom, a to se da shvatiti iz njegove poruke svijetu koju je poslao preko Instagrama. Prema posljednjim istraživanjima, na godišnjoj razini zbog zagađenosti zraka umre između 2,7 i 3 milijuna ljudi, a samo u Velikoj Britaniji taj broj je na 500.000.

Dok se bori za bolji svijet, Hamilton se bori i za šest naslov prvaka Formule 1. Do kraja sezone ostale su još četiri utrke, a Britanac je na prvom mjestu s 338 bodova. U stopu ga prati momčadski kolega Finac Valtteri Bottas, dok je na trećoj poziciji Leclerc s 223 boda.