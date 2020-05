Osječani izabrali najboljih 11 u povijesti kluba, Šukera nigdje...

Navijači Nogometnog kluba Osijek odabrali su najboljih 11 svog kluba od sezone 1977./1978. do danas. Glasovanje se održalo na portalu Glas Slavonije.

POGLEDAJTE VIDEO: #zajedno24sata

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čak 5583 glasača odabralo je sljedećih 11 igrača: Miroslav Žitnjak, Damir Vuica, Domagoj Vida, Bakir Beširević, Srećko Huljić, Nenad Bjelica, Goran Popović, Ivica Grnja, Robert Špehar, Ivan Lukačević i Petar Krpan.

Kao što je to i inače slučaj s ovakvim tipom glasovanja, i ovdje je bilo iznenađenja pa se među idealnih 11 nije našao Davor Šuker, rođeni Osječanin koji je pet godina svoje seniorske karijere proveo upravo tamo, a tamo je bio i u mlađim kategorijama.

On se našao na trečem mjestu, a ispred njega su u napadu bili Ivan Lukačević i Petar Krpan. Lukačević je poznat kao ubojit igrač na terenu, no i faca ispred njega, a navodno je nerijetko nazivan i pretečom Paula Gascoignea, piše Glas Slavonije. U Osijeku je proveo cijelo desetljeće, od 1972. do 1982. godine. Krpan je poznat i kao dio brončanih Vatrenih sa Svjetskog prvenstva 1998. godine, a on je skupio 26 glasova više od Šukera (287-261).

I dok navijači biraju svojih povijesno najboljih 11, u sadašnjoj momčadi je došlo do nesporazuma. Neki od nogometaša NK Osijek dobili su državnu potporu zbog smanjenih plaća, gazda kluba Meštrović to je potom pojasnio, a sad su igrači otkrili - pa oni s time nemaju veze!