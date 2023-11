Osječani o topovskim udarima i bakljadi Torcide: Posljedice su vidljive. Pa kako to opravdati?!

Poraz od Hajduka i katastrofalno prvo poluvrijeme bacili su pesimizam među navijače Osijeka. Bijelo-plavi su u srijedu u zaostaloj utakmici 3. kola izgubili od Splićana (1-0) golom Marka Livaje.

Pokretanje videa ... sažetak osijek hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Zoran Zekić je bio razočaran, ispričao se za bezidejno prvo poluvrijeme u kojem je Osijek bio neprepoznatljiv. Ništa se nije promijenilo ni nakon dva dana.

Trener Osijeka se zabrinutog lica pojavio pred novinarima i najavio utakmicu protiv Lokomotive u sklopu 15. kola HNL-a koja se igra u subotu od 18.10.

Kakvo je stanje momčadi, koliko ste se uspjeli rekuperirati?

- Ja sam se nadao da nećemo danas imati presicu, imate puno pitanja, a ja nemam baš odgovore. Jučer smo imali regeneracijski trening s prvom grupom, s drugom smo radili intenzivnije. Neki dečki imaju problema pa neće trenirati. Pripremat ćemo se za utakmicu onoliko koliko imamo vremena. Promjena će biti, uzrokovano igrom protiv Hajduka, nešto s umorom i zamislima. Puno pitanja. Popričali smo s igračima o lošim stvarima protiv Hajduka, nadam se da ćemo biti pametniji. Ono što pričamo da ćemo pokazati na terenu. Jako puno utakmica imamo, previše pričamo, a premalo radimo - rekao je Zekić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dva poraza u nizu, vi ste četvrti trener. Puno kritika sjelo je na vaš račun.

- Nisam ništa čitao zbog svog psihičkog mira. Ja sam se ispričao zbog naše igre u prvom dijelu, nije mi bilo drago kako smo izgledali. To što sam ja pripremao i kako je ispalo, moja je greška. Neću se zamarati komentarima, nisam došao biti trener za mjesec dana ili dva. Mi imamo nemoguće posla, ne za jedan prijelazni rok, nego za više njih. Moramo promijeniti krvnu sliku svega, koristiti što više naših igrača iz omladinske škole. Moramo se pojačati na pozicijama koje treba, moramo biti brži i motoričniji. To nije posao za jedan dan. Jako bitan mi je rezultat i ne tražim alibi, ali treba se napraviti najbolje što se može u datom trenutku. Nisam došao biti vatrogasac, nego napraviti ozbiljan posao. Već sam pokazao da znam i uz podršku ljudi iz kluba tako će i biti.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Priča se o usamljenosti Miereza. Može li Matković u paru s njim krenuti u utakmicu?

- Nadam se da može. Ali opet, ljudi ja imam utakmica koliko i treninga. Neke detalje i karakteristike svojih igrača još nisam upoznao do kraja. Kad smo došli ovdje, složilo smo se da je najbolje da igramo s tri iza. Odigrali smo jako dobro protiv Hajduka u Splitu, probali smo i u Osijeku protiv njih, ali bili smo bojažljivi i igrali smo praktički s pet iza. Čuvali smo sami sebe. Tražimo rješenja, ja sam sam rekao da sam nekada bio hrabriji. Možemo i o tome razgovarati.

Lijevi bek je problem, hoće li igrati Drambaev?

- Navukli ste me neki dan. Malo vremena imam, puno razgovaram s igračima. Pokušavam najbolje izvući iz njih i neke podignuti. To ću sigurno napraviti. Ne želim pričati o imenima, otkako sam došao, ja stalno pričam o problemima. Jednostavno, počet ću tražiti detalje koji su nam najbolji i to iskoristiti. Nema ništa od kukanja i plakanja, odeš u negativu i onda si žrtva. Ma naći ćemo lijevog beka, tko god, igrat će. Pitaš me i ti, pa ja ne zna. Opet o imenima... Njega sam premalo vidio, pratio sam ga u drugoj ligi, bio je ozlijeđen. Očekujem od njega da napravi puno, može biti solidno rješenje. Nećemo stavljati teret na ljude koji to nisu zaslužili. Nisu ni Omerović ni Bukvić zaslužili, u pozitivnom kontekstu, da moraju biti nositelji igre i vući momčad. Ima ljudi koji bi to trebali raditi ispred njih, da se oni razvijaju na pravi način. Oni su mladi, igraju po četiri, pet utakmica u dvadesetak dana.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hoće li Osijek izgledati kao protiv Hajduka u drugom dijelu?

- Opet ponavljam. Što vrijedi što ja pričam, sve ovisi o našoj prezentaciji. Ničija želja ni ideja nije bila da onako stojimo protiv Hajduka. Imali smo puno problema u veznom redu i u međuprostoru, nismo čuvali igrače. Želja nam je igrati kao u drugom dijelu, ali moramo raditi i razmišljati o protivniku, da budemo što kompaktniji i da ne gubimo loptu u linijama. U prvom dijelu smo puno griješili i onda takvu katastrofalnu grešku napravimo kod gola. Moj zadnji igrač daje loptu igraču Hajduka... Nije lak trenutak za momčad, ali to je život. Često nije bilo lako, pa smo se izvukli. Radimo i razmišljamo puno, vrlo brzo ćemo biti momčad kakva Osijek mora biti. To je jedino što mogu obećati.

Ponavljate kako morate pronaći identitet, dolazi nam momčad koja možda igra naprepoznatljiviji nogomet u ligi. Što je najveća prednost Lokomotive?

- Analizirali smo ih. Ljudi imaju plan i program, od škole nogometa pa nadalje. Ubacuju stalno mlade igrače, igraju hrabro i okomito, nemaju preveliko opterećenje. Stalno imaju iskusne igrače koji su podrška mladim. Protiv Dinama i protiv Rijeke su bili jako opasni, odlično posložena momčad s brzim igračima.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Navijači Osijeka izrazili su nezadovoljstvo zbog sigurnosnih propusta tijekom utakmice protiv Hajduka. Zbog bakljade i topovskih udara gostujućih navijača, roditelji su sklanjali djecu s tribine. Kada će klub reagirati?

- Svi ti koji reagiraju su u pravu. Reagiraju s razlogom, to je nešto o čemu se treba razgovarati i razgovara se u klubu. Nisam taj koji će odgovarati na ta pitanja, ali znam da se o tome razgovara. Da je bio sastanak i još jedan je dogovoren s policijom i zaštitarima. Nakon toga vjerujem da ćemo biti pametniji. Ljudi su u pravu što se tiče tretmana, nije upitno i takve stvari se ne bi smjele ponavljati. Žalosne su i razumijemo rezignaciju naših navijača. A opravdati ono što se događalo u gostujućem sektoru, ne znam tko može. S ljudske strane, ne samo navijačke. Posljedice su vidljive i danas - rekao je glasnogovornik Osijeka Mario Mihić.