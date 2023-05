Osječani su dočekali ono što su željeli, sad mogu imati najljepši oproštaj od Gradskog vrta

Muka po Bjelici, muka po Pomsu, muka po Kuleševiću pa muka po Perkoviću. A onda je stigao Stjepan Tomas. Uvijek na nogama do aut linije s bezbroj savjeta za svoje prvotimce i dobrim glasnicama koje ga i dalje služe nakon takvih predstava. Osijek je odradio rutinski susret na Šubićevcu i slavio 4-1 (1-0) kod Šibenika, momčadi koje ćemo vrlo vjerojatno od iduće sezone gledati u drugom rangu hrvatskog nogometa. No, Osječani su i u posljednjih 20 minuta pokazali karakter i pobjednički gard koji im je nedostajao do dolaska bivšeg hrvatskog reprezentativca na klupu.