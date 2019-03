Osječka škola: Bjelica, Zekić i Cvitanović vode prvoligaše...

Igor Cvitanović je novi trener Istre 1961! Jedan od najboljih napadača HNL-a u povijesti, sa 126 pogodaka zauzima drugo mjesto na vječnoj listi strijelaca, a na mjesto trenera Istre dolazi iz NK Dubrave. Ranije je u trenerskoj karijeri vodio pionire i juniore Dinama, te je jedno vrijeme bio pomoćnik Zoranu Mamiću u prvoj momčadi. Dobrodošao Igore! #ForzaIstra💚💛

