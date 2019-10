Osječki borac Zidar debitira u Cage Warriorsima protiv Reeda

Nakon tri uzastopne pobjede, osječki MMA borac Ivan Zidar (27) oko 22 sata debitirat će u promociji Cage Warriors u čijem će se kavezu boriti protiv Josha Reeda. Bit će to prva borba glavnog dijela večeri koju od 22 sata možete pratiti na šestom programu Sportkluba.

U lipnju je na njemačkom GMC-u pobijedio Oscara Navea odlukom sudaca te ga je ta organizacija imala namjeru angažirati i dalje, no Osječanin je dobio izvrsnu priliku za nastup u jednoj od najpoznatijih europskih organizacija slobodne borbe. Njihove se borbe prenose i putem UFC-ovog 'fight passa' pa će ga, osim na SK, moći poggledati i oni koji posjeduju tu propusnicu.

- Ponudu sam dobio prije otprilike četiri tjedna, a u isto vrijeme došla mi je i ponuda GMC-a. Tamo bih imao puno lakšeg protivnika, ali odabrao sam Cage Warriors jer se pobjeda tamo svakako bolje čuje i promocija je na puno boljem glasu - rekao je Ivan za FightSite.

Foto: 24sata.hr

Njegovom protivniku Reedu ovo je deseta borba u Cage Warriorsima, a zasad ima omjer od pet pobjeda i četiri poraza. Borit će se u bantam kategoriji, a pokušat će dokazati kako se zaslužuje naći u europskom borilačkom vrhu u Bantamu.

- Potpisao sam ugovor samo na ovu jednu borbu, ali siguran sam da će mi nakon nje ponuditi pravi ugovor. Zapravo, uvjeren sam u to. Ovom borbom ću definitivno potvrditi kako pripadam samom europskom vrhu bantam kategorije. I ne samo to. Nakon ove borbe najavljujem kako dolazim očistiti regiju. Zanimaju me samo najbolji protivnici, no o tome nakon borbe - jasan je osječki borac.

Podsjećamo, njegova je borba prva na glavnom događaju priredbe Cage Warriors 108, a možete ju pogledati od 22 sata na Sportklubu 6.

Na kickboxing krenuo s 18 godina

Počeo je boksati s 10 godina, da bi se ubrzo prebacio na nogomet. Kada je shvatio da šutiranje lopte po travi nije za njega, odlučio se vratiti u ring i s nepunih 18 godina počeo se baviti kickboxingom. Već nakon osam mjeseci treniranja osvojio je međunarodni turnir Croatia Open i pokazao da je kalibar za velika dostignuća. Bavio se boksom i kickboxingom pa se odlučio okušati i u mješovitoj borbi.

- Od 2013. godine do 2016. bio sam djelatna vojna osoba. Vojska je bila jedna avantura i ništa više od toga. Danas, nažalost, u hrvatskoj vojsci ne možeš biti ponosan hrvatski vojnik. Sve je privatizirano, a najviše gube ljudi koji su svojim rukama i gubicima stvorili Lijepu Našu. Moraju trpjeti tko zna kakve kadete i tatine sinove koji nemaju nikakvog vojnog znanja, a glume 'Boga i batinu'. Čast izuzecima, naravno - počinje nam svoju priču talentirani osječki borac - rekao nam je svojevremeno Ivan Zidar i dodao:

Foto: 24sata.hr

- U Hrvatskoj se jednostavno nisam mogao dovoljno posvetiti sportu i počeo sam osjećati da sam u padu. Zadnja dva finala Hrvatske izgubio sam od ljudi od kojih nikada prije ne bih izgubio. Poslije tih poraza jednostavno sam morao odlučiti hoću li prestati sa svime ili ću jednostavno riskirati, napustiti siguran posao i prihvatiti novi izazov. Tako sam odlučio u roku od 20-ak dana dati otkaz i odseliti u Švedsku te početi s MMA-om u najboljem kampu u Europi "Allstars Training Center" - kaže osječki borac

.U ring uz Kohortinu "Uzalud mi ljudi govore"

Kao i svaki ljubitelj borilačkih sportova, Ivan Zidar prati aktualnu scenu, ali i prisjeća se nekad boljih dana boksa i kickboxinga. S nostalgijom gleda na velikane ovog sporta iako nema nekog posebnog idola.

- Po meni, najbolji kickboksač današnjice je Nieky Holzken, a uz njega je naš AK-47, Andrej Kedveš iz Đakova, koji je po meni najbolji borac do 63,5 kg na svijetu. Iz starih dana obožavam pogledati mečeve Ramona Dekkersa, Mikea Zambidisa, Artura Gattija, Mickyja Warda... Ernesto Hoost je legenda, kao i svi iz tog vremena... Nažalost, kickboxingu popularnost pada tako da će trebati opet netko poput Hoosta i ekipe da vrati popularnost sportu. Alexey Ignashov je bio jedan od najboljih boraca, a ako se ne varam imao je velikih problema s alkoholom što ga je koštalo karijere.

Foto: 24sata.hr

Ivan je tip čovjeka koji nikad ne odustaje. Prošao je kroz puno odricanja, a dio svega bila je i glazba bez koje ne može. Sluša pretežito rap, stariju hrvatsku glazbu, a obožava i punk. Kako kaže, ponos mu je predstavljati svoj voljeni Osijek gdje god da dođe, pa je i pjesma uz koju izlazi u ring obojana bijelo-plavim bojama.

- Izlazim uz Kohortinu pjesmu 'Uzalud mi ljudi govore' jer me podsjeća na moj najljepši Osijek i njegove ljude. To je u čast gradu i njima, gdje god bili.

Mora se priznati, vrlo maštovit odabir navijačke pjesme koja je jedna od rijetkih napravljena na punk varijantu sa ženskim vokalom. Uostalom, tko ju još nije poslušao, kranje je vrijeme da ju otkrije!

- U slobodno vrijeme bavim se nacrtima namještaja, općenito kuća. Bavim se crossfitom i MMA spravama u SolidWorks-u te AutoCAD-om. Također, sportskim ribolovom i biciklizmom čim uhvatim koji slobodan dan. Naravno, nesmijem izostaviti PS4 i Fifu 17. Također, tu spadaju izleti s prijateljima tipa planinarenje, snowboarding ili vikendom odemo kruzerom do Finske ili Estonije.