Osječki mladići imat će godinu odrastanja! Navijači, Coppitelli i Boto moraju prihvatiti 'proces'

Kad si pomislio da su stvari riješene, da će Osječani nakon nesreće protiv Zire u posljednjim minutama pa protiv Dinama u posljednjim minutama dočekati i da se njima osmjehne Fortuna, a onda se Volkovi pretvorio u Tsubasu Ozoru u 90. minuti utakmice i krasnim udarcem poslao susret u produžetke. Nevjerojatno. I ne samo to. Povjerovati da možeš ispasti kad ti golman obrani tri penala, rekli bi da je to nemoguće, ali eto, i to nam je Osijek pokazao da je ipak moguće.

