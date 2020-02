'Osjetili smo da će biti nesreća i pomislio sam: Ovo je moj kraj'

Prije 62 godine svijet je pogodila jedna od najvećih avionskih nesreća u povijesti kolektivnog sporta.

Roger Byrne (28), Eddie Colman (21), Mark Jones (24), David Pegg (22), Tommy Taylor (26), Geoff Bent (25), Liam Whelan (22) i Duncan Edwards (21) osmorica su Manchester Uniteda koji se nikad nisu vratili kući iz Beograda nakon susreta Lige prvaka s Crvenom zvezdom.

Bila je to momčad čuvenih 'Busbyjevih beba', kako su ih zvali prema njihovu menadžeru Mattu Busbyju. Na travnjaku ih je predvodio nogometaš istaknutog napadačkog instinkta Bobby Charlton. Bobby je preživio, ali u nesreći i od posljedica stradalo je 23 od 44 putnika, od kojih su bila i dva Unitedova trenera, tajnik i osam novinara.

Foto: Manchester Guardian

Nogometaši su nakon utakmice s Beograđanima poletjeli, ali zbog lošeg vremena morali ubrzo sletjeti u München. Avion je potom pokušao triput poletjeti i upravo je u nesretnom trećem pokušaju na kraju piste zapeo na nanos snijega, izgubio kontrolu i krilom udario u obližnju kuću.

- Nakon što avion nije dvaput uspio poletjeti, vratili smo se u zgradu aerodroma, izašli na par minuta i vratili se natrag. Pokušali smo još jednom poletjeti - prepričao je preživjeli Harry Gregg pa rekao:

- Osjetio sam da nešto nije u redu s motorom, bilo je to jasno. Nešto će sigurno poći po zlu. Avion se krenuo odmicati od tla, automatski sam podigao noge na sjedalo ispred sebe, a potom smo se srušili i samo sam čuo nekoga da viče: "Bježi! Avion će eksplodirati!" Mislio sam da sanjam... - ispričao je nakon izlaska iz bolnice.

Foto: Manchester Guardian

Tragedija je posebno potresla svijet jer je ta generacija Manchester Uniteda bila u samom vrhu europskog nogometa. Imali su priliku postati tek treća premierligaška momčad s tri uzastopna naslova engleskog prvaka. Prošli su u drugi uzastopni polufinale u tadašnjem Kupu prvaka.

Nakon tragedije razmišljalo se čak o gašenju kluba, no United je nastavio pobjedom rezervi, koji su nosili dresove bez imena na leđima, nad Sheffield Wednesdayem, a uspjeli su i dogurati do finala FA kupa te su u prvom susretu polufinala Kupa prvaka svladali Milan na Old Traffordu. Real, kasniji pobjednik, kao i Crvena zvezda, založili su se za ideju da se naslov dodijeli Manchesteru, no prijedlog nije prošao.

Deset godina kasnije druga generacija 'Busbyjevih beba' osvojila je europski naslov s Georgeom Bestom i Denisom Lawom, ali i dvojicom preživjelih Charltonom i Billom Foulkesom.

POGLEDAJTE REKONSTRUKCIJU NESREĆE: