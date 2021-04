Ivana i Marina kao Ivano i Pero! Baš kao što su dvojica naših proslavljenih rukometnih reprezentativaca Ivano Balić i Petar Metličić prije 14 godina osnovali Akademiju u kojoj rade s mladim rukometašima, i njihove nešto manje poznate kolegice Marina Glavan i Ivana Kapitanović osnovale su Akademiju, koja će nositi njihova prezimena, a u kojoj će raditi s mladim rukometašicama.

Zbog čega ste se odlučile osnovati Rukometnu Akademiju Glavan & Kapitanović?

Glavan: Već dugo nas dvije pričamo o potrebi da se ovako nešto napravi jer smo obje umorne od priča da kod nas nema budućnosti za ženski rukomet. Ima, i te kako ima budućnosti, a mi ćemo to i dokazati. U narednih mjesec - dva posložit ćemo trenere, termine i lokacije, a s djecom bi trebale započeti raditi početkom iduće školske godine, naravno, ako nam dozvole epidemiološki uvjeti. Do tada treba obaviti još puno posla, obje želimo da to bude najbolje što se nudi na tržištu, da djevojčice imaju ne samo dobre, nego najbolje moguće uvjete, da rade u zdravoj, veseloj i dobroj atmosferi, s trenerima predanima svom poslu.

Kapitanović: Znam koliko i sama volim rukomet, koliko sam lijepih i bezbrižnih trenutaka proživjela u rukometu, i htjela bi da neka djevojčica osjeti istu tu ljubav i žar koju sam i ja osjećala, i koju osjećam sve ovo vrijeme. Čak i ako ne postigne rezultate kakve sam ja postigla, da uživa igrajući rukomet. Cilj je da se djevojčice socijaliziraju, da se nauče disciplini i svemu lijepom što im sport može dati, i da se na koncu zaljube u rukomet, kao što smo se i nas dvije zaljubile.

Hoćete li i vi raditi s djevojčicama ili nastavljate svoje igračke karijere?

Glavan: Na to pitanje još ne mogu precizno odgovoriti. Tek sam rodila, tako da ću još vidjeti koje su mi opcije što se tiče igračke karijere, ali u rad s curicama ću se u svakom slučaju uključiti koliko god to bude moguće. Za sada smo dogovorile suradnju s nekoliko bivših rukometašica koje su se posvetile trenerskom poslu.

Kapitanović: Ne razmišljam o završetku karijere u bliskoj budućnosti, planiram igrati još desetak godina, no svakako ću biti uključena u rad Akademije. U prvo vrijeme veći će teret pasti na Marinina leđa zbog toga što sam ja u Francuskoj, ali planiram biti aktivna koliko god mi to obaveze dozvole.

S kojim generacijama ćete raditi i planirate li da Akademija preraste u klub?

Kapitanović: Za početak upisujemo djevojčice od 7 do 12 godina. Smatramo da je to optimalno, ni previše rano, a ni previše kasno. Ja sam s već 13 godina otišla iz Kaštela u Podravku, a znam puno cura koje su tako rano morale otići od svojih kuća i iz svojih klubova kako bi igrali rukomet na visokoj razini.

Glavan: Svakako planiramo da u budućnosti Akademija preraste u klub, za koji se nadamo da će se natjecati na najvišoj razini. To Dalmaciji svakako treba. Za početak ćemo okupiti djecu, omogućiti im da imaju gdje trenirati, a sve ostalo će doći postupno.

Hoćete li se bazirati na splitski bazen ili šire?

Kapitanović: Rukomet je u cijeloj županiji, ne samo u Splitu na niskim granama. Malo je klubova, uvjeti su jako loši i to treba promijeniti. Treba omogućiti curicama i u ruralnim područjima da se bave sportom. Tko zna koliko talentirane djece ostane neotkriveno zbog toga što se uopće nemaju priliku baviti sportom. Definitivno je da se nećemo ograničiti samo na Split i okolicu, nego ćemo organizirati treninge i puno šire, u manjim dalmatinskim gradovima, pa čak i na otocima. Očekujemo podršku županije i gradova, pogotovo kada su u pitanju financije i termini.

Glavan: Za početak startamo u manjem opsegu, ali u budućnosti ćemo se proširiti i na više gradove i na cijelu županiju, pa i na Hercegovinu. Želimo u budućnosti izgraditi snažan klub koji će predstavljati važan faktor u bazenu koji je godinama napajao hrvatsku rukometnu reprezentaciju, a koji je zbog sustavnog zanemarivanja i nerada pao na niske grane, iako je u prošlosti bio najveći promotor Hrvatske u svijetu.

Gdje vidite najveće probleme?

Glavan: Vjerujem da ćemo uspjeti na vrijeme sve posložiti i krenuti s kvalitetnim radom od prvoga dana. Nadamo se da ćemo dobiti primjerene termine, kako bi i roditelji znali da su im djeca na sigurnom i da treniraju u najboljim uvjetima. Da ne vjerujem u sve ovo, ne bih se ni upuštala u projekt.

Kapitanović: Svjesna sam da nećemo u svim sredinama odmah biti dobrodošle, jer u njima već postoje klubovi, ali na nama je da se kvalitetom izborimo za dobar status i da privučemo što više curica u rukomet.

Očekujete li da vam ovaj projekt u budućnosti donosi zaradu?

Glavan: Zarada nije u prvom planu, plan je omogućiti mladim curama da se mogu baviti sportom, omogućiti im priliku kakvu do sada nisu imale.

Kapitanović: O financijama nismo ni razgovarale, niti ovo radimo zbog zarade. Najveća zarada bila bi nam da curicama prenesemo ljubav prema rukometu i sportu općenito, kao što su to nama prenijele naše trenerice u prošlosti.