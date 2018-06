Ospice napadaju! Prije puta u Rusiju obavezno na cijepljenje

Savjetujemo navijače koji putuju u Rusiju na Svjetsko prvenstvo da se obavezno cijepe protiv ospica, zaušnjaka i rubeole zbog širenja epidemije ospica diljem kontinenta, poručila je Engleska zdravstvena organizacija (PHE).

Dosad je zabilježen 1.201 slučaj zareze ospicama u Engleskoj ove godine i vlasti žele smanjiti porast negativnog trenda što je više moguće.

Measles is a highly infectious viral illness that can sometimes lead to serious complications. Fans travelling to Russia for the World Cup should ensure they are up to date with their MMR vaccine because of outbreaks across the continent. More info: https://t.co/OqpGN4nTrL pic.twitter.com/0k30HkbPKD