'Ostani i bit ćeš besmrtan dok će te negdje drugdje zaboraviti'

Antoine Griezmann je ove sezone jedan od najboljih igrača Atletica, ako ne i najbolji, a za njega već dulje vrijeme u redu stoje brojni klubovi koji bi htjeli sjajnog Francuza vidjeti u svom dresu.

U posljednje vrijeme se Griezmanna najviše veže uz Barcelonu, a pojedini mediji navode kako je Francuz već dogovorio sve s katalonskim gigantom i čeka se samo kraj sezone da napadač i službeno potpiše ugovor s Barcom.

S druge strane, čelni ljudi Atletica očajnički pokušavaju zadržati Griezmanna u klubu, a povodom svega se oglasio i predsjednik kluba, Miguel Angel Gil Marin.

- Sve će zapravo ovisiti o njegovim osjećajima i onome što želi. Ako želi, s Atleticom može ispisati povijest i biti u klubu gdje se sve vrti oko njega ili otići u klub gdje nikad neće ući u povijest - rekao je Miguel te nastavio:

- Ako odluči da ne želi više biti kod nas, moramo poštovati tu odluku. Nisam ni optimist ni pesimist. Ne znam što će se dogoditi, ali takve se odluke i ne govore nakon finala - zaključio je predsjednik Atletica.

Barcelona have informed Atletico Madrid that they will pay Antoine Griezmann's €100m release clause, according to @La_SER pic.twitter.com/gN9JuQvTn8