Jura ostao sam k'o duh: Tada sam znao da ću dobiti otkaz...

Nedjelja je Dinamu donijela 19. naslov prvaka Hrvatske, ponedjeljak poraz od Rudeša, a utorak - novog trenera!

Nenad Bjelica preuzima kormilo 'modrih', bivši je postao Nikola Jurčević nakon samo 65 dana na užarenoj klupi novog prvaka. Već poslije poraza od Lokomotive (3-1) 8. svibnja moglo se naslutiti da mu se trese stolac.

Ostao je sam kao duh na klupi u Kranjčevićevoj poslije utakmice. U razgovoru za Sportske Novosti Jurčević je objasnio kako je predosjetio što mu se sprema.

- Zato sam sjedio onako sam na klupi desetak minuta, jer sam znao što će se događati. Nije me možda dugo bilo u hrvatskom nogometu, ali neke stvari znam i nisu se promijenile. Imao sam nepogrešiv instinkt da će nakon tog poraza krenuti akcija za mojom smjenom, kako to već obično ide. Rekao sam i svojim pomoćnicima što bi se moglo dogoditi, jednostavno, u takvim se procjenama ne mogu prevariti. Ponavljam, nije to ništa iznenađujuće, jedino je šokantan taj tajming, otkaz prije zadnje dvije utakmice - rekao je u razgovoru za SN.

Poslije spomenutog poraza od Lokomotive nije mogao objasniti kako se to sve dogodilo.

- Teško mi je racionalno objasniti što se događa, već u 14. minuti gubili smo 2:0, dobili ta dva šokantna gola iz prekida. Pristup igrača? Ma svi skupa, igrači i stručni stožer, svi skupa smo podbacili. Ne bih ulazio u neke dublje analize, svi smo i razočarali i razočarani, drugačije smo zamišljali ovu večer.

Na kraju odlazi s klupe 'modrih' kao statistički najgori trener Dinama u 21. stoljeću.