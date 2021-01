Iako je dolaskom na mjesto doga\u0111aja bio ljutit, golman Genoe je na svojem Instagram profilu ipak poslao pomirljivu poruku.

\"Jako mi je \u017eao zbog onoga \u0161to se dogodilo. Hvala Bogu da nitko nije ozlije\u0111en, a to je najva\u017enije. Pro\u010ditao sam ru\u017enih stvari. Ostavimo to na miru, nadam se da to vi\u0161e ne\u0107u morati \u010ditati\".

Superfast 812\u00a0je sa svojih 670 konjskih snaga najsna\u017eniji Ferrarijev sportski auto, a za brzinu od 100 km/h mu je potrebno tek 2,9 sekundi.