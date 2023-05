Osvajačicu Grand Slama 'žicao' fotku. Sad će s njom pred oltar

U rujnu 2021. najbolji tenisači i tenisačice svijeta pohrlili su u New York. Naravno, zato što se u to doba godine igra posljednji Grand Slam sezone, US Open.

Bila je tamo i Garbiñe Muguruza (29), osvajačica Wimbledona (2017.) i Roland Garrosa (2016.), finalistica Australian Opena (2020.) te bivša najbolja tenisačica svijeta.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Kako god, Španjolka nije otišla kući s peharom (ispala u 4. kolu), ali je s nečime daleko vrjednijim, srcem muškarca koji ju je prije nekoliko dana zaručio. Bila je to ljubav na prvi pogled, romantična priča kao iz filmova... Samo što je stvarna, a ide ovako:

Muguruza je šetala njujorškim Central Parkom, kada ju je Arthur Borges prepoznao, poželio joj sreću i zamolio za 'selfie'.

- Izašla sam van i srela ga na ulici. Iznenada se okrenuo i rekao: "Sretno na US Openu". A ja sam si razmišljala kako je zgodan - ispričala je tenisačica za New York Post.

Kako se njihova romansa nastavila nije poznato, no manje od dvije godine poslije par se zaručio i, prema svemu sudeći, uskoro će uploviti u bračnu luku.

- Osvojio si me s 'bok' - napisala je Španjolka na Instagramu.

Muguruza je, inače, uzela pauzu od tenisa. Posljednji meč odigrala je krajem siječnja u Lyonu, a na zadnjih pet turnira nije prešla prvu prepreku. Očito si postavila neke prioritete, a prvi je ljubav.