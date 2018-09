Osvojila dva olimpijska zlata, a više nikada neće moći hodati...

Kristina Vogel na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. osvojila je timsko zlato u biciklizmu u sprintu, da bi četiri godine kasnije to ponovila u individualnoj konkurenciji u Riju. Čak 11 puta bila je svjetska prvakinja.

A onda joj se život promijenio iz temelja. Na jednom treningu u lipnju je pala i pretrpjela tešku ozljedu kralježnice i prsa u Cottbus sportskom centru:

- Ubrzo sam shvatila da više neću moći hodati - rekla je Vogel na konferenciji za medije u Berlinu.

- Suze mi neće pomoći. Što je, tu je. Spremna sam za ovaj izazov i pokušat ću izvući najviše iz toga. Govorila sam si: 'Diši, diši, diši', a onda sam vidjela kako ležim. Kad sam skinula tenisice, znala sam da je gotovo s hodanjem - izjavila je nesretna Njemica.

This puts things into perspective.



Double Olympic champion Kristina Vogel says she "can't walk any more" after sustaining a serious spinal injury.



More: https://t.co/X0vrTJ5NfB pic.twitter.com/Y2QuReAHNI