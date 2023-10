Osvojio je ligu s Leicesterom, potpisao za Chelsea, a sada se umirovio sa samo 33 godine

Bivši veznjak Leicester Cityja Danny Drinkwater objavio je da odlazi u igračku mirovinu u 33. godini.

Drinkwater je započeo svoju profesionalnu karijeru u matičnom klubu Manchester Unitedu 2009. godine, ali nikada nije zaigrao za njih, već je bio na posudbama u Cardiff Cityju, Watfordu i Barnsleyu.

Njegov najdulji klupski period bio je u Leicester Cityju s kojim je osvojio naslov prvaka Premier lige 2015/16. Nakon toga upisao je i tri nastupa za englesku reprezentaciju.

Foto: Nigel French/PRESS ASSOCIATION

Drinkwater se pridružio Chelseaju 2017. za 33 milijuna eura, ali tamo nikada nije pokazao svoju pravu formu. Potom je bio na posudbama u Burnleyu, Aston Villi, Kasimpasi i Readingu. U lipnju 2022. kada mu je istekao ugovor s Chelseajem postao je slobodan igrač.

- Volio bih objaviti svoju odluku o umirovljenju od profesionalnog nogometa. To se spremalo već dulje vrijeme, posebice nakon svega što se dogodilo prošle godine, ali mislim da je sada vrijeme za službenu objavu. Nisam mislio da će me toliko smetati, ali kada to govorim boli me i dira u živac. Mislim da sam bio u predvorju pakla predugo. Čekao sam predugo priliku da bih igrao. Nogomet je bio moj život otkako sam imao šest ili sedam godina, pa ovakva odluka nikad nije lagana - rekao je Drinkwater u jednom podcastu.