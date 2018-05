Osvojio Svjetsko prvenstvo pa se na pressici pojavio - gol...

Prije godinu dana, naslov svjetskog prvaka u snookeru Marku Williamsu činio se toliko nevjerojatnim da je rekao da će se skinuti potpuno gol za press konferenciju ako nekim slučajem uspije osvojiti.

U ponedjeljak je taj isti Mark Williams održao riječ i ušao u Crucible media centar ogrnut samo ručnikom. Malo prije toga postao je najstariji prvak svijeta u tom sportu od 1978. godine. 43-godišnji Williams je u napetom finalu svladao Johna Higginsa 18-16 i osvojio svoj treći naslov, prvi nakon 15 godina. Svi prisutni nakon toga mogli su 'uživati' u pogledu na njegove tetovirane ruke i leđa...

He's a man of his word...



As promised, Mark Williams has arrived for his press conference as world champion - naked! 😳#bbcsnooker pic.twitter.com/yEF9h2MqMF