Otac bivšeg igrača Osijeka koji je protiv Hrvatske vrijeđao Srbe i Makedonce: On to ne zaslužuje

Susret Hrvatske i Albanije obilježio je ne samo šokantni gol albanske reprezentacije u posljednjim trenucima susreta već i sramotno skandiranje Mirlinda Dakua (26). Bivši napadač Osijeka je nakon susreta primio megafon u ruku i poveo pjesmu vrijeđajući Srbe i Makedonce.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening Vatrenih uoči Italije

Pokretanje videa... 07:50 Trening Vatrenih uoči utakmice protiv Italije | Video: 24sata

Srpski savez prijavio Dakua

Prijavio ga je srpski nogometni savez, a Uefa je pokrenula disciplinski postupak u kojem će pokušati utvrditi što se točno dogodilo nakon utakmice. Jedno je sigurno, Dakuu prijeti suspenzija, a što će se dogoditi ostaje za vidjeti u narednim danima. Otac igrača Rubina iz Kazanja Fehmi Daku obratio se ruskim medijima.

- Kako pišu mediji, moj sin nije govorio takve stvari. Mirlind je samo emotivna i eksplozivna osoba. On je to učinio nenamjerno i već je tražio oproštaj od onih koji su zbog toga povrijeđeni. Bit će nam veoma teško ako Mirlind bude diskvalificiran, ali ne vjerujem da će do toga doći. Sto posto je pogrešno pozivati na ubijanje Srba! Znate kakvu podršku Mirlind ima u Hrvatskoj, Sloveniji, a sada i u Rusiji - rekao je Daku stariji pa dodao:

Otac igrača: Ne zaslužuje suspenziju

- Svima je poznato njegovo ponašanje kao nogometaša. Moj sin je veoma dobar, ali ovo mu je prvo sudjelovanje na Europskom prvenstvu, tako da su ga ponijele emocije. Mislim da ne zaslužuje biti suspendiran s turnira. Već se ispričao svima.

Hrvatska nakon dva kola grupne faze Europskog prvenstva ima svega jedan bod. U prvom kolu naprašila nas je Španjolska 3-0, u drugom smo imali vodstvo sve do 95. minute kada nas je šokirao veznjak Darmstadta Klaus Gjasula (2-2).

Ipak, još imamo šanse. Ako pobijedimo Italiju greške nema i Hrvatska kao druga ili treća ide dalje. Ako izgubimo idemo kući, a ako remiziramo... U tom slučaju se može posložiti i da s dva boda kao trećeplasirani prođemo u osminu finala, ali puno toga će ovisiti o razvoju u ostalim skupinama.